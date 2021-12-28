ORC Araştırma: 2021'in en başarılı büyükşehir belediye başkanları kim?

ORC Araştırma, 2021'in en başarılı belediye başkanı anketinin sonucunu paylaştı. Buna göre, İlk 5'te 4 CHP'li belediye başkanı yer aldı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sırada oldu.

ORC Araştırma, 2-21 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın 100 bin nüfusun üzerindeki tüm ilçelerde toplam 12 bin 760 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Ankete göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 56,1 oranıyla ilk sırada yer aldı. İmamoğlu'nu yüzde 55,4 oy oranı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takip etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 55 ile üçüncü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 54,7 ile dördüncü oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise yüzde 54,3 ile beşinci oldu.