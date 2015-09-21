T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Orban'ın partisi oylarını artırdı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın merkez sağ partisi Genç Demokratlar (Fidesz), sığınmacılara yönelik sert politikaları nedeniyle puan topladı.

21 Eylül 2015 19:15


Macaristan'daki kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a göre önümüzdeki pazar günü ülkede seçimler yapılsa, iktidardaki Genç Demokratlar (Fidesz) yüzde 41 oranında oy alabilir.

Haziran ayında yapılan kamuoyu yoklamalarında bu oran yüzde 38'di. Yine araştırmaya göre aşırı sağcı Jobbik Partisi'nin oy oranı yüzde 26, Macaristan Sosyalist Partisi'nin ise (MSZP) yüzde 17.

Kararsızlar geriledi

Ipsos'a göre, Genç Demokratlar, son dönemde Başbakan Viktor Orban'ın mültecilere yönelik izlediği sert politikalar nedeniyle 1 milyon 600 bin olan seçmen oranını 1 milyon 900'bine çıkardı.

Araştırmada iktidar partisinin özellikle kararsız seçmenleri etkilemeyi başardığı belirtiliyor. Araştırmaya göre, kararsızların oy oranı yüzde 44'den yüzde 38'e geriledi.

Sert önlemler devam ediyor

Öte yandan Macar resmi makamları sığınmacılara yönelik uygulamaları sertleştirmeye devam ediyor. Sırbistan sınırına dikenli tel yerleştiren güvenlik güçleri, Hırvatistan sınırındaki dikenli teli de genişletiyor.

Budapeşte tren garları ve parklarına Batı ve Kuzey Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların gelmesi üzerine kaos yaşanmıştı. Macaristan bunun üzerine Sırbıstan'a olan sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatma kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Macaristan Başbakanı Viktor OrbanGenç DemokratlarIpsosJobbik PartisiMacaristan Sosyalist PartisiKararsızlarBaşbakan Viktor OrbanMacarHırvatistanBatıKuzey AvrupaSırbıstanDeutsche Welle Türkçe dpa HT/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24