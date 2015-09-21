Orban'ın partisi oylarını artırdı



Macaristan'daki kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a göre önümüzdeki pazar günü ülkede seçimler yapılsa, iktidardaki Genç Demokratlar (Fidesz) yüzde 41 oranında oy alabilir.

Haziran ayında yapılan kamuoyu yoklamalarında bu oran yüzde 38'di. Yine araştırmaya göre aşırı sağcı Jobbik Partisi'nin oy oranı yüzde 26, Macaristan Sosyalist Partisi'nin ise (MSZP) yüzde 17.

Kararsızlar geriledi

Ipsos'a göre, Genç Demokratlar, son dönemde Başbakan Viktor Orban'ın mültecilere yönelik izlediği sert politikalar nedeniyle 1 milyon 600 bin olan seçmen oranını 1 milyon 900'bine çıkardı.

Araştırmada iktidar partisinin özellikle kararsız seçmenleri etkilemeyi başardığı belirtiliyor. Araştırmaya göre, kararsızların oy oranı yüzde 44'den yüzde 38'e geriledi.

Sert önlemler devam ediyor

Öte yandan Macar resmi makamları sığınmacılara yönelik uygulamaları sertleştirmeye devam ediyor. Sırbistan sınırına dikenli tel yerleştiren güvenlik güçleri, Hırvatistan sınırındaki dikenli teli de genişletiyor.

Budapeşte tren garları ve parklarına Batı ve Kuzey Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların gelmesi üzerine kaos yaşanmıştı. Macaristan bunun üzerine Sırbıstan'a olan sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatma kararı almıştı.