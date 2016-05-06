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Dünya
Deutsche Welle

Orban'dan Avrupa Komisyonu'nun önerisine tepki

Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB'nin mülteci kabul etmeyen üye ülkelere mülteci başına 250 bin euro para cezası uygulanması önerisini ağır bir dille eleştirdi.

06 Mayıs 2016 21:16

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Komisyonu'nun mülteci kabul etmek
istemeyen ülkelerin 'dayanışma payı' adı altında yüksek cezalar ödemesi önerisini ağır
bir dille eleştirdi. Sağ muhafazakar Viktor Orban devlet radyosunda yaptığı
konuşmada "Bu adeta mideye atılmış bir yumruktan farksız" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun geçen çarşamba günü önerdiği yeni plan, mülteci kabul etmek
istemeyen ülkelerin, mülteciyi kabul eden diğer ülkelere destek için kabul etmedikleri
mülteci başına 250 bin euro 'dayanışma payı' ödemesini içeriyor.

Orta gelirli bir Macar vatandaşının bu parayı kazanmak için 39 yıl çalışması gerektiğini
ifade eden Orban, Avrupa Komisyonu'nun önerisinin daha fakir olan AB ülkelerini
nasıl hakir gördüklerininin bir yansıması olduğunu savundu.

Referanduma yeşil ışık

Öte yandan Macaristan Yüksek Mahkemesi Başbakanı Orban'ın Avrupa Birliği’nin
mültecilerin üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kotayı
referanduma sunma girişimine yeşil ışık yaktı. Referandumun Ağustos ile Aralık ayı
arasında yapılması planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi içişleri bakanları 120 bin sığınmacının kota sistemiyle diğer
üye ülkelere dağıtılması konusunda geçen eylül sonunda uzlaşmaya varmıştı. 4 ülkenin
karşı çıktığı plan, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Orban geçen aralıkta AB'nin kararını
Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Macaristan muhalefeti ise referandumu durdurmak için son bir girişim olarak
Macaristan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Muhalefet referandumun halihazırda
ülkede oldukça yaygın olan yabancı düşmanlığını daha da tırmandıracağını
savunuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi’nden konuyla ilgili bir veto kararı çıkması ise
beklenmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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