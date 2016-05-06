Orban'dan Avrupa Komisyonu'nun önerisine tepki

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Komisyonu'nun mülteci kabul etmek

istemeyen ülkelerin 'dayanışma payı' adı altında yüksek cezalar ödemesi önerisini ağır

bir dille eleştirdi. Sağ muhafazakar Viktor Orban devlet radyosunda yaptığı

konuşmada "Bu adeta mideye atılmış bir yumruktan farksız" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun geçen çarşamba günü önerdiği yeni plan, mülteci kabul etmek

istemeyen ülkelerin, mülteciyi kabul eden diğer ülkelere destek için kabul etmedikleri

mülteci başına 250 bin euro 'dayanışma payı' ödemesini içeriyor.

Orta gelirli bir Macar vatandaşının bu parayı kazanmak için 39 yıl çalışması gerektiğini

ifade eden Orban, Avrupa Komisyonu'nun önerisinin daha fakir olan AB ülkelerini

nasıl hakir gördüklerininin bir yansıması olduğunu savundu.

Referanduma yeşil ışık

Öte yandan Macaristan Yüksek Mahkemesi Başbakanı Orban'ın Avrupa Birliği’nin

mültecilerin üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kotayı

referanduma sunma girişimine yeşil ışık yaktı. Referandumun Ağustos ile Aralık ayı

arasında yapılması planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi içişleri bakanları 120 bin sığınmacının kota sistemiyle diğer

üye ülkelere dağıtılması konusunda geçen eylül sonunda uzlaşmaya varmıştı. 4 ülkenin

karşı çıktığı plan, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Orban geçen aralıkta AB'nin kararını

Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Macaristan muhalefeti ise referandumu durdurmak için son bir girişim olarak

Macaristan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Muhalefet referandumun halihazırda

ülkede oldukça yaygın olan yabancı düşmanlığını daha da tırmandıracağını

savunuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi’nden konuyla ilgili bir veto kararı çıkması ise

beklenmiyor.