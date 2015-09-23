Orban Almanya'ya geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Bad
Staffelstein'da düzenlediği toplantıya katılacak.
Orban, tarihi Banz Manastırı'nda yapılan toplantıya CSU lideri Horst Seehofer
tarafından davet edildi.
Sığınmacı krizine çözüm yollarının tartışılacağı toplantıya Avrupa Parlamentosu'nun
en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber de katılıyor.
'Orban çok önemli bir partner'
Orban'ın Almanya'ya davet edilmesi tepki çekti.
Eleştirilere yanıt veren CSU Bavyera
Meclisi Grup Başkanı Thomas Kreuzer, "Orban'ın çok önemli bir partner olduğunu,
izlediği iç politikanın değerlendirilmesinin CSU'ya düşmediğini" söyledi.