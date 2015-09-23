Orban Almanya'ya geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Bad

Staffelstein'da düzenlediği toplantıya katılacak.

Orban, tarihi Banz Manastırı'nda yapılan toplantıya CSU lideri Horst Seehofer

tarafından davet edildi.

Sığınmacı krizine çözüm yollarının tartışılacağı toplantıya Avrupa Parlamentosu'nun

en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber de katılıyor.

'Orban çok önemli bir partner'

Orban'ın Almanya'ya davet edilmesi tepki çekti.

Eleştirilere yanıt veren CSU Bavyera

Meclisi Grup Başkanı Thomas Kreuzer, "Orban'ın çok önemli bir partner olduğunu,

izlediği iç politikanın değerlendirilmesinin CSU'ya düşmediğini" söyledi.

