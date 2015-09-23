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Dünya
Deutsche Welle

Orban Almanya'ya geliyor

Sığınmacı akınına karşı izlediği sertlik yanlısı politikalar nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban Almanya'yı ziyaret ediyor. Orban, iktidar ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından davet edildi.

23 Eylül 2015 13:45

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Bad
Staffelstein'da düzenlediği toplantıya katılacak.

Orban, tarihi Banz Manastırı'nda yapılan toplantıya CSU lideri Horst Seehofer
tarafından davet edildi.

Sığınmacı krizine çözüm yollarının tartışılacağı toplantıya Avrupa Parlamentosu'nun
en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber de katılıyor.

'Orban çok önemli bir partner'
Orban'ın Almanya'ya davet edilmesi tepki çekti.
Eleştirilere yanıt veren CSU Bavyera
Meclisi Grup Başkanı Thomas Kreuzer, "Orban'ın çok önemli bir partner olduğunu,
izlediği iç politikanın değerlendirilmesinin CSU'ya düşmediğini" söyledi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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