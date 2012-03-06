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Dünya

'Oraya gelir gözlerini oyarım'

Fransa’da yeni çıkan bir kitapta first lady Carla Bruni ile ilgili şok edici bir anekdot yer aldı

06 Mart 2012 08:41

T24- Fransa’da yeni çıkan bir kitapta Carla Bruni'nin aşk hayatını yazan Le Parisien gazetesini arayarak tehdit ettiği yer aldı.

Vatan gazetesindeki habere göre, Fransa’da First Lady Carla Bruni’nin gerçek yüzünü gösteren bir kitap piyasaya çıktı. Christophe Barbier’nin kitabında Carla’nın, aşk hayatını yazan Le Parisien gazetesini arayarak, “Yarınki sayınızda özür dilemezseniz, oraya First Lady değil bir İtalyan kadını olarak gelir ve gözlerinizi oyarım” diye tehdit ediyor.

Carla 2009 Meksika gezisinde de “Çeşme suyuyla ağzımı çalkaladım hasta oldum” diyor. Papa’yı ağırlayan Nicolas Sarkozy’nin “Akşam karım TV’de Tarantata ile düet yapacak. Bunu kaçıramam. Papa ne zaman geliyor?” diye endişelendiği öne sürülüyor.

 

ETİKETLER

Carla BruniChristophe BarbierLe ParisienFransaSarkozy

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