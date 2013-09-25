'Ermeni piçi' ifadesinin 'kanaat' olduğu yönündeki karar iptal edildi

Prof. Dr. Baskın Oran’ı tehdit ve Ermenilere hakaret eden sanık hakkındaki şartlı af kararı, üst mahkemeden döndü. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dava konusu sözlerin düşünce ve kanaat açıklaması değil, açık bir tehdit olduğuna hükmetti. “Hrant’tan sonra yeni hedef Baskın Oran olacaktır. O pislik de ortadan kaldırılacaktır. Ermeni piçleri. Rahat uyuyamayacaklar...” diyerek Oran’ı tehdit eden sanık, şimdi bu karar uyarınca yeniden yargılanabilecek.

Düşünce açıklamasıymış

Taraf gazetesinden Adnan Keskin'in haberine göre, Bilal Şekerlisoy adlı kişi tarafından 2010 yılında Türk İntikam Tugayı (TİT) örgütü imzasıyla Baskın Oran hedef alınarak Agos gazetesine e-mail yoluyla gönderilen açık tehditin cezalandırılması istenmişti. Bu kapsamda başlatılan hukuki süreçte, Ankara, Adana ve İstanbul’da beş ayrı mahkeme gezilmişti. Davanın son olarak gönderildiği Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi, geçen Temmuz ayında dosyanın esasına girmeden, sanığın sözlerini “düşünce açıklaması” olarak nitelemişti. Mahkeme bu görüşle davayı, basın yayın yoluyla işlenen suçlarla ilgili soruşturma ve davaların ertelenmesini öngören 3. Yargı Paketi kapsamına sokarak ertelemişti.

Yaşam hakkı ihlali

Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın Göktaş, ölüm tehdidini bu yolla şartlı af kapsamına alan mahkemenin kararına, şu gerekçelerle itiraz etti: “3. Yargı Paketi’ndeki erteleme maddesinin amacı bir insan hakkı olarak her türlü düşüncenin ve eleştirinin serbestçe dile getirilmesidir. Mahkeme’nin, bir düşünce açıklaması niteliğine haiz olmayan, hakaret ve aşağılama amacıyla yazılmış ve bu nitelikte bir üsluba sahip olan söz konusu yazıları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesi, hem ulusal hem de uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır. Müvekkile yönelik böylesine ağır ve ciddi bir saldırının devletçe yaptırıma tabi tutulmamasının bu dosyadaki pratik anlamı, müvekkilin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinde korunan yaşam hakkının açık ihlalidir.”

Üst mahkeme bozdu

Avukatın itirazı, üst mahkeme sıfatıyla Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlandı. Mahkeme, itirazı kabul etti ve sanığın sözlerini düşünce açıklaması sayıp, davayı erteleyen Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını kaldırdı. Oybirliğiyle alınan kararda 3. Yargı Paketi’nde basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle kişinin düşünce açıklaması durumunda açılmış olan davaların ertelenebileceğinin kabul edildiği, sanığın ise eposta adresinden gönderdiği sözlerin tehdit suçu oluşturduğu, sözlerin fikir ve düşünce açıklama kapsamında olmadığı belirtildi.

Mahkeme, davanın ertelenmesine ilişkin kararın kaldırılmasına hükmetti.

Sanığa yargı yolu

Mahkeme, erteleme kararını kaldırdığı dosyayı “gereği için” Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Böylece, Baskın Oran’ı TİT imzası kullanarak, Hrant Dink ve Ermenilere hakaret ederek tehdit eden sanığın yargılaması yapılabilecek.