Oramiral, Yarbay'ın cenazesine geldi

T24 - Deniz Kuvvetleri'nde oramirallere suikast planı iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarılınca intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar için Ankara Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Tatar'ın da karıştığı iddia edilen suikast planındaki hedefler arasında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit de eşiyle birlikte katıldı. Daha önce tutuklandıktan sonra yapılan itiraz sonrası serbest bırakılan Tatar için, bugün (21 Aralık 2009) görülen 2. Ergenekon davasının 25. duruşmasında bazı sanıklar saygı duruşunda bulundu.



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç ile halen Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Uğur Yiğit'e yönelik suikast planı suçlamasıyla hakkında ikinci kez tutuklama emri çıkarıldığı için intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar'ın cenaze töreni ilginç gelişmelere sahne oldu.



Kocatepe Camii'nde yapılan törene Yarbay Tatar'ın da aralarında bulunan askerlerin suikast düzenleyeceği öne sürülen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yiğit de eşiyle birlikte katıldı. Yiğit, camide Yarbay'ın eşi Yıldız Tatar'a başsağlığı diledi.



Yıldız Tatar, bu sırada şunları söyledi:



"Kocam onuruyla öldü. TSK'ya komplo kuruyorlar. Bu komplo 10 yılda hazırlandı. Belli bazı subayların hepsi içeride. 29 kişi boşu boşuna yatıyor. Benim eşim çok çalışkan biriydi. Ellerinde hiçbir belge yokken ikinci tutuklama emri çıkardılar. Bu işin peşini bırakmayacağım. Savcılar hakkında suç duyurusu yapacağım."



Tatar'ın kız kardeşi de "Kardeşimin madalyalarını kıskandılar, gözyaşlarında boğulsunlar inşallah" dedi.





Kuzen: Beni hastaneye götürün, demiş





Yarbay Tatar'ın halasının oğlu Hasan Açık da, şunları söyledi:



"Kuzenim polisler geldiğinde onlara 'Bunalımdayım, beni hastaneye götürün' demiş. Ancak onlar ellerindeki emri uyguladıklarını söylemiş. Bunun üzerine izin isteyip içeri girmiş ve kendini vurmuş."





Genelkurmay Başkanı ile diğer kuvvet komutanları katılmadı





Cenazeye TSK adına en yüksek rütbe ile Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner ve Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcısı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı katıldı.



Cenazeye, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Güney Deniz Sahası Komutanlığı çelenk gönderdi.



Tatar için düzenlenen törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanı'nın katılmaması dikkat çekti.





Ergenekon sanıklarından Yarbay Tatar için saygı duruşu





İkinci “Ergenekon” davasının 25. duruşmasında sanıklar, hakkında yeniden yakalanma emri çıkartılması üzerine intihar eden Yarbay Ali Tatar için saygı duruşunda bulundu.



Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen ikinci Ergenekon davasının bugünkü (21 Aralık 2009) duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ve eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 43 sanık katıldı.



Tutuklu yargılanan, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Mustafa Dönmez ve Mehmet Ali Çelebi ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan Selim Utku Gümrükçü ve Emin Şirin de hazır bulundu.



Tutuklu sanık Emcet Olcaytu Poyrazköy'de ele geçirilen belgelere ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan ve itiraz üzerine serbest bırakılan Deniz Yarbay Ali Tatar'ın, ''uğradığı haksızlık karşısında onuruna yediremeyerek intihar ettiğini'' savundu.



Olcaytu, ''yeni bir delil bulunmamasına rağmen Tatar hakkında yakalama kararı çıkarıldığını'' öne sürdü.



Olcaytu, Yarbay Tatar'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak istediğini de ifade etti.





Hâkim: Düşüncenize saygı duyuyorum





Olcaytu ile bazı sanıklar ve duruşma salonundaki bazı izleyiciler saygı duruşuna devam ederken, hâkim ''Düşüncenize saygı duyuyorum, ancak oturabilirsiniz'' dedi. Saygı duruşunda bulunanlar bir süre sonra yerlerine oturdu.





CHP'liler duruşmada





CHP Milletvekilleri Şahin Mengü, Ali Rıza Öztürk, Malik Ecder Özdemir ve Bülent Baratalı da duruşmayı izledi.



