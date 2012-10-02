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Oramiral Güven Erkaya'dan Donat'a: Şubat'ta kıyamet kopacak

Donat "Medya desteği olmasaydı Türkiye'de bu darbeleri muhtıraların olması mümkün değildi" diye konuştu.

02 Ekim 2012 23:10

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 28 Şubat süreciyle ilgili gazeteci ve yazarları dinledi. Komisyonda söz alan gazeteci-yazar Yavut Donat,  dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın kendisine "Şubat'ta kıyamet kopacak'' dediğini söyledi.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Baş başkanlığında toplanarak, gazeteci yazarları dinledi.
 
Dinlenen gazetecilerden Yavuz Donat, 28 Şubat sürecindeki 'medya desteği'ne işaret ederek, "Bir takım STK ve kanaat önderlerinin katkıları olmasaydı, medya desteği olmasaydı Türkiye'de bu darbeleri muhtıraların olması mümkün değildi'' dedi.
 
Sürecin önemli aktörlerinden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın kendisine "Şubat'ta kıyamet kopacak'' dediğini aktaran Donat şunları söyledi:
 
''Muhalefet partilerinden birinin lideri çıktı dedi ki televizyonda, 'Profesör Çiller, hocanın müridi olmuş, siyasetin Fadime'sidir.' Böyle birisi televizyona çıkıyor, bunu söylüyor, bunu yayınlayabiliyoruz. İnsanların birbirinin ne dediğini dinlemesi kopmuştu. Yürüyüşler yapılıyor, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, 'Generalin ağzına kilit vuramam ki' diyor. Bu durumda benim gördüğüm şu, 28 Şubat göz göre göre geldi, önlenmesi için de ciddi bir gayret gösterilmedi.
 
İşin içinde siyasetçinin eli ve ayağı olmasaydı, bir takım STK ve kanaat önderlerinin katkıları olmasaydı, medya desteği olmasaydı Türkiye'de bu darbeleri muhtıraların olması mümkün değildi.''
 
Komisyon ayrıca gazeteciler Kadir Çelik, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu ve Fehmi Koru gibi isimleri de dinledi.
 

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