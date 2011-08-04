-ORAMİRAL BİLGEL'İN ÖZGEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel atandı. Oramiral Bilgel, 1952'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Deniz Harp Okulundan 1970'te mezun olan Bilgel, 2 yıl subay olarak öğrenime devam ederek 1972'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında fiilen göreve başladı. Deniz Kuvvetlerine bağlı çeşitli gemilerde 1978'e kadar branş subaylığı yapan Bilgel, 1980'de Deniz Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak, TCG Karayel Komutanlığı, TCG Piyalepaşa Seyir Harekat Subaylığı, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü Nato Plan Subaylığı, TCG Doğan Komutanlığı, İtalya Napoli'deki Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahı (AFSOUTH) İstihbarat Başkanlığı Plan Harekat Tatbikat ve Eğitim Şube Deniz İstihbarat Subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Özel Sekreterliği, TCG Yıldırım İkinci Komutanlığı, TCG Yıldırım Komutanlığı, TCG Yavuz Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığında Eğitim Yönetim ve Kıymetlendirme Şube Müdürlüğü, Tatbikat Eğitim Plan Program Şube Müdürlüğü ile 1. Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini yürüttü. Tuğamiralliğe 1997'de terfi eden Bilgel, tuğamiral rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan Prensipler Daire Başkanlığı, İtalya Napoli'deki Güney Bölge Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (NAVSOUTH) Plan Daire Başkanlığı ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı görevlerinde bulundu, 2001'de tümamiralliğe terfi etti. Tümamiral rütbesi ile İstanbul Boğaz Komutanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüten Bilgel, 2005'te koramiralliğe terfi etti. Bilgel, koramiral rütbesi ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2009'dan geçerli olmak üzere oramiralliğe terfi etti ve Donanma Komutanlığı görevine atandı. Bilgel, 30 Ağustos 2011'den geçerli olmak üzere ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. Bahar Bilgel ile evli olan, bir çocuğu bulunan Oramiral Emin Murat Bilgel, İngilizce biliyor.