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Oramar'da nöbet değişimi: 157 basamak merdiven...

Üs bölgesine gıda ve mühimmat telefirik ile gönderiliyor

25 Haziran 2017 11:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki 8 üs bölgesinden biri olan 2522 rakımlı Oramar Üs Bölgesi  Dağlıca'dan başlayan yol açma çalışmalarının bitmesinin ardından Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB) olacak. Üs bölgesinde bulunan tepelerde askerler nöbet değişimini dik kayalıklara monte edilen merdivenlerden inip çıkarak yaparken gıda ve mühimmat ise teleferik ile gönderiliyor.

6  Eylül 2015 tarihinde  Yüksekova bölgesinde  PKK'lıların saldırısı sonucu aralarında  Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 16 askerin şehit olmasının ardından bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için askerlerin operasyonları aralıksız devam ediyor. 2015 yılından bugüne kadar teröristler ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge de Oramar bölgesi. 2 sene öncesine kadar çok sayıda teröristin barındığı Oramar bölgesi,  Hakkari ve  Bolu Dağ ve  Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından 'Şehit Yarbay İlker Çelikcan' adı verilen ve haftalar süren operasyon ile teröristlerden temizlendi. Komandolar tarafından tamamen kontrol altına alınan Oramar Üs Bölgesi'ne daha sonra  Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerler yerleştirildi.

2522 rakımlı oramar üs bölgesi


Dağlıca'da en kritik bölgelerden biri olan Oramar Üs Bölgesinde Mehmetçik elleri tetikte gece gündüz nöbet tutuyor.  Irak sınırına yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Oramar Üs Bölgesi'ndeki askerler teröristlerin  Türkiye'ye sızma girişimlerini engelliyor. Kuzey  Irak sınırından teröristler tarafından açılan taciz ateşlerine üs bölgesindeki askerler tarafından anında ağır silahlarla karşılık veriliyor. Aynı zamanda teröristlerin daha önceden barındığı yer olan İkiyaka Dağları da bu üs bölgesinden gözetleniyor.

Askerin zorlu nöbet değişimi


Oramar Üs Bölgesi'nde İkiyaka Dağları'na bakan ve 'Şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu' adı verilen tepede, askerlerin nöbet değişimi ise bir hayli zorlu. Sarp kayalıklardan oluşan tepede nöbet değişimi bu kayalıklara monte edilen 157 basamak merdivenle yapılıyor. Aynı tepeye gıda malzemesi ve mühimmat ise kurulan teleferik ile gönderiliyor.

Üs bölgesine yapılan yol bitmek üzere


Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'ndan Oramar Üs Bölgesi'ne açılan yolun tamamlanmasına ise yaklaşık 40 metre kaldı. Yolun tamamlanmasının ardından Oramar Üs Bölgesi'nin, ASELSAN tarafından geliştirilen bir proje ile Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB) olması planlanıyor. Ayrıca  Dağlıca bölgesinde bulunan diğer 7 üs bölgesi için yol açma çalışmaları tamamlandı. Yolların bitmesiyle birlikte üs bölgelerinin daha donanımlı ve askerlerin daha rahat kalabileceği yaşam alanlarının oluşturacağı belirtildi.

"Sorumluluk bölgemize tamamen hakimiz"

Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Osman  Dedeli, " Taburumuz oldukça büyük bir tabur. 8 üs bölgesi bulunuyor. Sorumluluk bölgemize tamamen hakimiz.  Dağlıca 6. Hudut Taburu olarak bize verilen vazifeyi şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonrada güçlenerek yapacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

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