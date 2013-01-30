Oral seksi yarım bırakma cinayetine müebbet hapis

Bursa'da oral seks yaparken yarım bıraktığını iddia ettiği 35 yaşındaki Nazir Dalkılıç'ı öldüren kişiye mahkeme ilk duruşmada ömür boyu hapis cezası verdi.

Merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi Paşa Çiftliği Mevkii’nde geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, kavaklıkta bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin Diyarbakır’dan Bursa’ya çalışmak için gelen inşaat işçisi Nazir Dalkılıç olduğunu belirledi.

Nazir Dalkılıç’ın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son Ersin Köroğlu ile görüştüğünü belirledi. Köroğlu, aynı gece Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi’ndeki evinde kanlı elbiseleri ve suç aleti bıçak ile yakalandı. Köroğlu’nun ifadesinde, Dalkılıç ile Bursaray’a binerek olay yerine gittiklerini söylemesi üzerine Bursaray istasyonlarındaki güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. Görüntülerde ölen Köroğlu’nun, biletini aldığı katili ile yaptığı son yolculuğun görüntüleri ortaya çıktı.

İlk ifadesinde kendisine oral seks yaparken yarım bıraktığı için Nazir Dalkılıç’ı öldürdüğünü söyleyen Köroğlu, "Ben ona neden oral seks yapmayı bıraktığını sordum. O da beni itti ve yerdeki toprakları bana doğru atmaya başladı. Ben de cebimdeki bıçağı çıkararak birkaç defa sapladım. Daha sonra yanından ayrılarak evime gittim" dedi. Mahkemeye çıkartılan Köroğlu tutuklandı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Kasten adam öldürmek’ suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ersin Köroğlu ilk duruşmaya çıktı. Duruşmada konuşan Köroğlu daha önce vermiş olduğu ifadelerin doğru olduğunu ve amacının öldürmek olmadığını savunarak, "Ben her şeyi daha önce açıklamıştım. İçtiğim biranın içerisinde votka vardı. O yüzden ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürdükten sonra maktulun telefonunu almadım. O telefonla herhangi birisiyle görüştüğümü de hatırlamıyorum" diye konuştu.

Duruşmaya katılan maktul Nazir Dalkılıç’ın kardeşi Resul Dalkılıç da, olayın ardından çalıştığı Kuzey Irak’taki işyerinden Bursa’ya geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Sanık, ağabeyimin kendisinden sigara istediğini ve beraber alkol aldıklarını söylemiş. Ancak ağabeyim alkol de sigara da kullanmazdı. Cinayetin ardından cebinden 200 TL para çıktı. Yani sigara alacak parası da vardı. Ayrıca ağabeyim evli 4 çocuk babasıdır. Olaydan 4 gün önce Diyarbakır’dan geldi. Bu sürede böyle bir ilişkiye ihtiyaç duyması mümkün değildir. Ayrıca o tür şeyler yapacak bir insan da değildi."

İlk duruşmada mütalaasını veren savcı, tutuklu sanık Ersin Köroğlu’nun ’Kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Kısa bir aranın ardından kararını veren mahkeme, Ersin Köroğlu’nu ömür boyu hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmadı