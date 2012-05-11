Oral Çalışlar'ın Silivri yorumu: Eski cezaevlerini tercih ederim

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü, dün Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ziyaretinin ardından bugün de kapılarını gazetecilere açtı. Cezaevi'nde incelemelerde bulunan gazeteciler arasında yer alan Oral Çalışlar, '' Cezaevlerinin yapısı ve hücre sistemi insan ruhuna ve psikolojisine uygun değil'' dedi.

Aralarında Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, Radikal Gazetesi köşe yazarı Oral Çalışlar, Milliyet Gazetesi köşe yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Star Gazetesi köşe yazarı Ergun Babahan, Vatan Gazetesi köşe yazarı Ruşen Çakır, Türkiye Gazetesi köşe yazarı Rahim Er, Zaman Gazetesi köşe yazarı Bülent Korucu, Sabah Gazetesi köşe yazarı Emre Aköz, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Utku Çakırözer, Akşam Gazetesi köşe yazarı Nagihan Alçı, Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tuncer Köseoğlu’nun da bulunduğu gazeteciler, özel bir turizm firmasına ait otobüsle saat 11.00 sıralarında Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne geldi.

'Tecrübeli bir mahkum' gözüyle silivri

Silivri Cezaevi'nde incelemelerde bulunan gazetecilerden Oral Çalışlar , "O daracık hücrelerde tecrübeli bir mahkum olarak dolaşan ben, karabasanlar basacak kadar etkilendim. Cezaevlerinin yapısı ve hücre sistemi insan ruhuna ve psikolojisine uygun değil" dedi.

Adalet Bakanılğı'nın düzenlediği organizasyonun detaylarını anlatan Çalışlar, "Tutukluları görmedik. 8 tane cezaevi var, bize 6 no’luyu gezdirdiler. Burası uyuşturucu suçlarından yatanların bulunduğu bölüm ama onları da görmedik" dedi.

'Hücrelere kimse düşmesin'

Daha önce pek çok kez yargılanan ve askeri darbeler döneminde 7 yıl cezaevinde kalan Çalışlar, 70'li ve 80'li yılların cezaevleri ile bugünküleri kıyaslayarak, "Evet eskiden kalabalık koğuşlarda pislik içinde kalınırdı. Bugün hijyen sağlanmış. Hücrelere kimse düşmesin. Ben hücrede kaldım, bunun ne demek olduğunu iyi bilirim. Eski cezaevlerindeki koğuş sistemi çok daha insaniydi. Bugün yemekler daha hijyenik koşullarda hazırlanıyor, sağlık hizmetleri veriliyor. Koşullar iyileşmiş ama derseniz ki eski cezaevleri mi bugünküler mi, ben eskilerin 50-100 kişinin bir arada kaldığı pis ama daha insani koğuşlarını tercih ederim" diye konuştu

Çalışlar, cezaevinde başından beri tutukluların savunmalarını hazırlamaları amacıyla tahsis edilmiş bilgisayarlar bulunduğunu ancak bunun da yeterli olmadığını söyledi.