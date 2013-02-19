Oral Çalışlar: Taraf'a Kadir Topbaş'da ortak olabilir!

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışır, "Gazetenin kimliği, benim siyasi tercihim, çalışanların karakteri belli. Biri gazeteyi satın alırsa veya ortak olursa bu ekolü kabul edecek. Patron bu mücadeleyi sürdürmek istiyor. Başka bir belediye başkanı da hatta Kadir Topbaş da satın alabilir. Buyursun gelsinler” dedi.

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendikten sonra ilk kez A Haber’de Özge Özsağman’ın sunduğu ‘Pazartesi Sendromu’na konuk olan Oral Çalışlar, gazetenin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Köşe yazarlığı kolay, ama yönetim ilgi istiyor'

Daimi katılımcılar Ali Bayramoğlu, Avni Özgürel ve Salih Tuna’nın sorularını cevaplandıran Çalışlar, Taraf gazetesiyle bir yıllık bir sözleşme imzaladığını belirterek “Bir yıl az bir zaman değil. Radikal’den ayrılırken ‘Ben burada kendimi deneyeyim, ondan sonra önüme bakarım’ diye düşündüm. 30 yıl aradan sonra bir gazetenin genel yayın yönetmenliği görevini üstlendim. Köşe yazarlığı kolay, ama yönetim ilgi istiyor” diye konuştu.

'Artık yeni Türkiye'nin tarafıyız'

Taraf Gazetesi’nin sivil-asker çatışmasının yoğun yaşandığı 5 yıllık süreçten geçtiğini ve o dönem askerin siyaset dışına itilmesi konusunda herkesin hayranlıkla izlediği bir habercilik yaptığını belirten Çalışlar, şöyle konuştu: “O dönem bitti. Taraf Gazetesi olarak yeniden yapılanma döneminde Türkiye demokrasisinin derinleşmesi, çok sesli hale gelmesi, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü konusunda daha aktif gazetecilik yapmayı düşünüyoruz. Uzlaşma ve çözüm dilinin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Ahmet Altan’ın meşhur mücadeleyi yürüttüğü dönemde çatışma dili etkiliydi. Bugün uzlaşma dili etkili. Dilimizin daha barışçıl olması gerekiyor. ‘Çözümün ve barışın tarafıyız’ dedik.”

'Gazetenin ekolünü kabul eden buyursun alsın'

“Biri gazeteyi satın alır mı almaz mı derdim yok” diyen Çalışlar, “Gazetenin kimliği, benim siyasi tercihim, çalışanların karakteri belli. Biri gazeteyi satın alırsa veya ortak olursa bu ekolü kabul edecek. Patron bu mücadeleyi sürdürmek istiyor. Başka bir belediye başkanı da hatta Kadir Topbaş da satın alabilir. Buyursun gelsinler” dedi. Taraf’tan ayrılanların geri dönmesini istediğini belirten Oral Çalışlar, “Neşe Düzel, Oya Baydar dönecek. Orhan Pamuk da destek olacak. Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’ın da dönmesini çok isterim” sözlerini ekledi.