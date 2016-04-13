Oral Çalışlar Doğan Grubu'ndan ayrılmadı, kapatılan Radikal'den Posta'ya geçiyor

Oral Çalışlar, Doğan Medya Grubu bünyesinde çıkan Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden internet sitesi Radikal.com.tr'nin de kapanmasından sonra Posta ile anlaştı. Çalışlar'ın Doğan Grubu bünyesindeki Posta'da haftanın 4 günü yazacağı belirtildi.

Doğan Medya Grubu bünyesinde çıkan Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden internet sitesi Radikal.com.tr de geçtiğimiz günlerde medyaya veda etmişti.

Çalışlar, Genel Yayın Yönetmenliği'ni Rıfat Ababay'ın yaptığı Posta Gazetesi'nin yazar kadrosuna katıldı.