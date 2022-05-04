Oral Çalışlar: Demirel Deniz'lerin idamı için "Askerler çok zorluyordu, Meclis'i feshetmelerine neden olmak istemiyordum" dedi

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, yaşamını yitiren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in daha önce yaptıkları röportajda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamı için "Askerler çok zorluyordu, Meclis'i feshetmelerine neden olmak istemiyordum" dediğini aktardı.

Çalışlar yazısında, "Süleyman Demirel’le, Güniz Sokak’taki evinde Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Hikmet Çetinkaya ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi’nde ayrıntılı bir söyleşi yapmıştık. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamı, söyleşimizin dışında kalan bir konu olduğu için, ara verildiğinde sormuştum: 'Neden Deniz Gezmişlerin idamı için uğraştınız? Şimdi üzüntü duyuyor musunuz?' Demirel’in cevabı şöyleydi: 'Askerler çok zorluyorlardı. Daha fazla yüklenip Meclis'i feshetmelerine neden olmak istemiyordum.' Pişman olduğunu söylemedi. Üzülmüş gibi bir hali vardı." ifadesini kullandı.

Çalışlar şunları kaydetti:

"Ancak toplumsal kutuplaşmanın önümüze koyduğu bir açmaz da varlığını hissettiriyor. “Eğer karşı kamptansa idamını bile destekleriz” diyen zihniyet, uçlarda egemenliğini sürdürüyor. Gönül isterdi ki Denizlerin idamının 50. yılında siyasetçiler ortak bir bildiri yayınlasa ve askeri darbenin, cuntacıların bu vahşetini birlikte kınayabilseler.

Tabii aynı şeyi Mendereslerin idamı için de solcuların yapması şart. Menderes ve arkadaşları 15-17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildiler, mezarlarının yeri bile belli değildi. CHP’nin de önümüzdeki eylül ayı içinde Mendereslerin idam edildiği günü hatırlaması ve bu karardaki rolleri nedeniyle özür dilemesi yerinde olur."