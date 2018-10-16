Oral Çalışlar: Brunson tahliye edildi; İktidar ve muhalefet fanatiklerinin elleri boşta kaldı

Posta yazarı Oral Çalışlar, Rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliye edilmesini yorumladı. Tahliyenin ardından iktidarın ve muhalefetin fanatiklerinin üzgün olduğunu belirterek, "Belli ki kendilerini 'gerilime devam' üzerine kurgulamışlardı. Elleri boşta kaldı" dedi.

"Toptancı suçlamalar: Yeni paralel yapıların oluşma ihtimali"

Brunson davası sırasında, sık sık, 'bağımsız yargı'nın tartışıldığını kaydeden yazar, Türkiye’de yargının her dönemde siyasetin etki alanında olduğunu savundu. En ağır yıkımın 'Fetullahçıların' yargıya egemen olduğu dönemde yaşandığını belirten Çalışlar, "Bu yıkım etkisini hala gösteriyor. 4 binin üzerinde hakim ve savcının görevden el çektirilmesi, yargıda fazladan bir zaafa yol açtı. Brunson davasında da gündeme gelen, 'FETÖ ve PKK ile ilişki' konusu, birçok davada toptancılığa neden olabiliyor. Ceza davalarına giren avukatların endişeyle aktardıkları konulardan biri de, yargıda 'FETÖ'cüler tasfiye olurken yeni paralel yapıların oluşma ihtimali" diye yazdı.

"Siyaset yargıyı etkiler"

Dünyanın her yerinde siyasetin yargıyı etkileme gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Çalışlar, "Önemli olan, 'etkileme'nin amaçlarıdır. Asıl mesele, bu konuların nasıl ele alınacağı, ihtiyaçla güç dengesi arasındaki ilişkinin nasıl kurulabileceği noktasında düğümleniyor. Brunson’ın evine dönmesi geç de olsa iyi oldu. Darısı gereksiz yere tutuklulukları sürenlerin başına" değerlendirmesinde bulundu.

Oral Çalışlar'ın "Üzülmeyin, bırakıldı iyi oldu"başlığıyla (16 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz