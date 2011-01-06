Orakoğlu: PKK-TSK görüşmesini 1998'de tespit ettik

T24 - Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren (Toplumla İlişkiler Başkanlığı) TİB'de görevli birkaç albay, 1997'de PKK'nın Avrupa sorumluları ile federalizmi görüştüğü tespit edildi. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 1997-1998'de PKK'nın cezaevi sorumlusu Sabri Ok'un telefon görüşmelerini dinlemeye aldıklarında PKK ile TSK temasının belirlendiğini iddia etti.



Yenişafak gazetesinden İlhan Toprak imzalı habere göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile KCK'nın üst düzey yöneticisi Sabri Ok arasında geçen ve dinlemeye takılan telefon görüşmelerinde yer alıyor.



Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, bu bilginin dinleme kayıtlarında mevcut olduğunu ve araştırılırsa ortaya çıkabileceğini söyledi.



PKK-asker temasını aydınlatacak örgüt yöneticilerinin dinleme kayıtlarının halen "Bir yerlerde" olduğunu söyleyen Orakoğlu, "İstihbarat Daire Başkanlığı görevine başladığımız zaman genel olarak tüm terör örgütleri ile ilgili dinleme kararı aldık. Dinlemelerde görevli arkadaşlarımız çok ciddi olarak bir olayla karşılaşıyorlar. PKK'nın cezaevi sorumlusu olan şu anda KCK'nın üst düzey yöneticisi Sabri Ok Bursa Cezaevinde yatıyordu. Sabri Ok'un Abdullah Öcalan ile direk görüşmelerini tespit ettik Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı olarak. Milli Güvenlik Kurulu içerisinde (Toplumla İlişkiler Başkanlığı) TİB Başkanlığı vardı. Burada görev yapan bir kaç albay Avrupa'ya giderek PKK'nın Avrupa sorumluları ile görüştüğü telefon konuşmalarında belirtiliyor" diye konuştu.





