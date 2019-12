-ORACLE'IN PATRONU EN ÇOK KAZANAN CEO ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Dünyanın en çok kazanan üst yöneticisi (CEO), 1,84 milyar dolar tutarında ücret alan Oracle'ın patronu Larry Ellison oldu. ABD'li Wall Street Journal gazetesinin her yıl hazırladığı ''Dünyanın En Yüksek Maaş Alan 25 CEO'su'' araştırmasına göre, dünyanın en çok kazanan CEO'su Ellison, geçtiğimiz 10 yılda 1,84 milyar dolar ücret aldı. Ellison'ın sahip olduğu Oracle hisselerinin değerinin yaklaşık 28,8 milyar dolar olduğu ve gelirinin yüzde 97'sini hisse senedi operasyonlarıyla sağladığı belirtiliyor. Listenin 2'inci sırasında internet hizmet ve perakende satış siteleri grubu IAC/InterActive'in CEO'su ve bu gruptan ayrılarak kurulan seyahat sitesi Expedia.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Barry Diller bulunuyor. Diller, son 10 yılda 1,14 milyar dolar ücret aldı. Diller'ı 857 milyon dolar kazanan petrol şirketi Occidental Petroleum CEO'su Ray Irani takip ediyor. ABD'li bilgisayar şirketi Apple'in üst yöneticisi Steve Jobs ise listeye dördüncü sıradan girdi. 749 milyon dolar kazanan Jobs'ın son 10 yılda yalnızca 1 dolar ücret aldığı, gelirinin tamamını ise 2003 yılından beri sahip olduğu Apple hisselerinden elde ettiği belirtiliyor. Listenin beşinci sırasında 569 milyon dolar gelir elde eden Capital One Financial CEO'su Richard Fairbank bulunuyor. Kriz döneminde batan bankaların üst yöneticileri de listeye girmeyi başardı. Lehman Brothers CEO'su Richard Fuld, 457 milyon dolarla 11'inci sırada, eski Citigroup CEO'su Sandy Weill 361 milyon dolarla 19'uncu sırada yer aldı.