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Ekonomi
Deutsche Welle

Oracle Başkanı Ellison görevini bırakıyor

Bilişim dünyasının tanınmış isimlerinden Larry Ellison, aktif iş hayatından çekilme kararı aldı.

19 Eylül 2014 14:19


Dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden Oracle'ın kurucuları arasında yer alan Larry Ellison, geçen ay 70'inci doğum gününü kutlamıştı.

Hırslı kişiliğiyle tanınan Larry Ellison'ın aktif iş hayatından çekilme kararı alması beklenmiyordu.

Oracle'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ellison'ın görevlerini, vekilleri Safra A. Catz ve Mark Hurd'ün üstleneceği belirtildi.

Ellison, "teknoloji başkanı" ve yönetim kurulu başkanı olarak Oracle'a katkı sunmaya devam edecek.

Oracle, Ellison'ın yönetiminde yazılım, donanım ve hizmet alanında önemli atılımlar yaptı. Larry Ellison ise şirketinin başarıları sayesinde 51,3 milyar dolarlık servet edindi. Ellison, Forbes dergisince hazırlanan milyarderler listesinde 5'inci sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BilişimLarry EllisonOracleEllisonSafraMark HurdForbesDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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