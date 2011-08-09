Öpüşürken bir hayli zorlandı

T24

Ünlü basketbol yıldızının, 1.55’lik sevgilisiyle öpüşürken bir hayli zorlanması Amerikan basınına konu oldu.California’nın Calabasas kentinde alışveriş yapan çift sık sık sarılıp birbirlerine olan sevgilerini gösterirken her fırsatta da öpüşmeye çalıştı. Ancak 39 yaşındaki Shaquille O’Neal’in kendinden epey kısa olan televizyon yıldızı Nicole ‘Hoopz’ Alexander’la öpüşmesinin, basket potasına smaç yapmaktan çok daha zor olduğu ortaya çıkıverdi.Bir süre önce eşinden boşanan ve dört çocuğu bulunan Shaq profesyonel basketbolu geçen yıl bırakmıştı.