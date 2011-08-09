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Dünya

Öpüşürken bir hayli zorlandı

NBA’in 2.12’lik dev yıldızı Shaquille O’Neal kendisine tam 60 santim kısa sevgili bulmanın bedelini ağır ödüyor.

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - NBA’in 2.12’lik dev yıldızı Shaquille O’Neal kendisine tam 60 santim kısa sevgili bulmanın bedelini ağır ödüyor.

Ünlü basketbol yıldızının, 1.55’lik sevgilisiyle öpüşürken bir hayli zorlanması Amerikan basınına konu oldu. 



California’nın Calabasas kentinde alışveriş yapan çift sık sık sarılıp birbirlerine olan sevgilerini gösterirken her fırsatta da öpüşmeye çalıştı. Ancak 39 yaşındaki Shaquille O’Neal’in kendinden epey kısa olan televizyon yıldızı Nicole ‘Hoopz’ Alexander’la öpüşmesinin, basket potasına smaç yapmaktan çok daha zor olduğu ortaya çıkıverdi.

Bir süre önce eşinden boşanan ve dört çocuğu bulunan Shaq profesyonel basketbolu geçen yıl bırakmıştı.


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