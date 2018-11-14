Optimar'ın anketine göre hangi parti, ne kadar oy alıyor?

Optimar Araştırma Şirketi, 3-4 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 1539 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı “Türkiye gündemi” araştırmasının sonuçları yayınlandı. Ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlara göre AK Parti yüzde 39.6, CHP 21.4, MHP 13.2, İYİ Parti 3.2, HDP 2.1, SP 1.7, BBP 1.6, Vatan Partisi ise 0.2 çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 12.7.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşesinde yer alan bilgilere göre, anket sonuçlarına bakılınca bir parti hariç siyasi partilerin 24 Haziran'da oy veren seçmenleri muhafaza ettikleri anlaşılıyor. Ankete katılanlar "Yerel seçimde oyunu neye göre veriyorsun?" sorusuna yüzde 59 oranında "Partime göre", yüzde 34.9 oranında ise "Beğendiğim adaya göre" yanıtını veriyor.

Yerel seçimlerde AKP'ye oyunu vereceğini söyleyenlerin yüzde 73.4'ü "Partimin adayına oy veririm" diyor. "Beğendiğim adaya oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 22'de kalıyor. HDP'lilerin yüzde 75'i, İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 73.5'i partisinin adayına oy vereceğini söylüyor.

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