Optimar'dan seçim anketi; hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, başkanlığını Hilmi Daşdemir’in yaptığı Optimar Araştırma Şirketi’nin 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2523 kişi ile yüz yüze konuşma yöntemiyle yaptığı araştırmayı köşesine taşıdı.

Ankete göre, Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünenler yüzde 35.5. Ekonomiyi yüzde 25.7 ile işsizlik takip ediyor. Terörse yüzde 14.7 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 45.5, CHP yüzde 28.6, MHP yüzde 7.6, İYİ Parti yüzde 7.7, SP yüzde 1.4, HDP ise yüzde 7.6 olarak görünüyor. 24 Haziran’a göre AK Parti ve CHP oylarında bir artış dikkat çekiyor. Ancak seçimlerde sandığa sadece partiler değil, ağırlıklı olarak ittifaklar girecek. Cumhur ittifakı ile millet ittifakı yarışacak. O nedenle sadece partilerin oy oranını değil, artık ittifakların alacağı oyu ölçmemiz gerekiyor.”

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