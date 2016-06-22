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Gündem

Optimar: Çözüm sürecine destek yüzde 27'ye düştü

Katılımcıların 73,6’sı dokunulmazlıkların kaldırılmasını desteklerken, yüzde 21,2’si ise karşı çıktı

22 Haziran 2016 15:04

Ankara merkezli Optimar Araştırma, Mayıs’ın son haftasında, 26 ilde 1508 kişiyle “siyasi gündem” anketi gerçekleştirdi. Ankete göre, HDP'yi destekleyen seçmenin 61,5'i yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. 

Vatan'da yer alan habere göre; Optimar Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, “Türkiye’de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı?” sorusuna yüzde 44,0 “evet”, yüzde 47,8 “hayır”, yüzde 6,4 “fikrim yok” ve yüzde 1,7 “cevap yok” denildiğini aktardı.
 
Yeni bir partiye ihtiyaç var diyenlerin yüzde 61,5’i HDP’li, yüzde 54,7’si CHP’li, yüzde 43,3’ü MHP’li, yüzde 24,9’u ise AKP’li.

 

Yüzde 50 başkanlık sistemini destekliyor

 
Daşdemir, araştırmaya göre halkın yüzde 50’sinin başkanlık sistemini desteklediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan olarak görmek isteyenlerin oranının da yüzde 51 olduğunu söyledi.

 

Terörle mücadeleye destek yüzde 60

 

“Hükümetin bugünkü terörle mücadele politikalarını destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 59,9’u “evet” yanıtını verdi.

 

"Dokunulmazlıklar kaldırılsın"

 

Anket sonucuna göre katılımcıların 73,6’sı dokunulmazlıkların kaldırılmasını desteklerken, yüzde 21,2’si ise karşı çıktı.

 

Bugün seçim olsa...

 

Rûdaw’a konuşan Daşdemir'in açıkladığı ankete göre, bugün genel seçim yapılsa oy oranları şu şekilde gerçekleşecek;
 
AK Parti: 51,4
 
CHP: 24,3
 
MHP: 11,6
 
HDP: 10,1

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