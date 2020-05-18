Optimar araştırması: Erdoğan'a karşı iki isim öne çıktı

Optimar tarafından yapılan ankette, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve karşısında aday olmaları durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ü tercih edip etmeyecekleri soruldu. Sonuçlara göre Erdoğan'a karşı Yavaş ve İmamoğlu isimleri öne çıktı.

Optimar Araştırma vatandaşlara, Koronavirüs salgını ve olası seçimler hakkında sorular soruldu.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, anket kullanıcılarına, "2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti. Aynı soru Erdoğan ve Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.8 oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde oyunun İmamoğlu'na olacağını söyleyenler yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 43'ü oyunu Erdoğan'a vereceğini belirtirken yüzde 36.1'i oyunu Mansur Yavaş'a vereceğini söyledi.

Aynı soru Erdoğan ve Abdullah Gül için sorulduğunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.7'ye çıkarken, Gül'ün oy oranı ise yüzde 20.4'te kaldı.