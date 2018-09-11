Optimar anketinde "Devlet kurumlarına güvenmiyorum" detayı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Kuruluşu’nun anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre kurumlara güven sıralamasında Cumhurbaşkanlığı yüzde 25.1’le açık ara önde. Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 12’yle TSK, onu yüzde 9.5’le Emniyet takip ediyor. "Hiçbirine güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 30.5 olarak öne çıkıyor.

Selvi'nin aktardığını ankete göre, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verilen destek yeni bir parti kurması halinde yüzde 30.1'den yüzde 27.7'ye düşüyor.

Abdulkadir Selvi, "Anketten ne çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısında, söz konusu Optimar anketinde katılımcılara "Muharrem İnce CHP'nin Genel Başkanı olduğu takdirde CHP'ye oy verir misiniz?" sorusunun da yöneltildiğini aktardı. Selvi şunları kaydetti:

Optimar Araştırma Kuruluşu’nun ağustos ayında yaptığı “Türkiye’nin nabzı” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 26 ilde, 1787 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette yüzde 47.1’le ekonomi ilk sırada çıkıyor.



Araştırmada iç politikaya ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmış.



“Mevcut belediye başkanından memnun musunuz” sorusuna yüzde 50.3’le evet yanıtı verilirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 49.7’de kalmış. Mevcut belediye başkanından memnun olanların oranında 58.7’yle AK Parti birinci sırada gelirken, onu yüzde 57.1’le MHP takip ediyor.

CHP’lilerin yüzde 51.5’i de mevcut başkanlarla devam edilmesini destekliyor.

Adaya mı partiye mi?

Araştırmada yerel seçimlerin en önemli tartışma maddesi olan “Partiye göre mi adaya göre mi oy verirsiniz” sorusuna da cevap aranmış.



“Desteklediğim partinin adayına oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 49.5’le ilk sırada gelirken, “Kendi partimden olmasa da beğendiğim adaya oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 40.6’yla önemli bir yer tutuyor.



“Partimin gösterdiği adaya oy veririm” diyenlerde yüzde 61.5’le AK Parti birinci sırada gelirken, onu yüzde 56.5’le CHP takip ediyor.



Şimdi geliyoruz yerel seçimlerde ittifak konusuna...



Optimar bu soruyu, “Genel seçimlerdeki ittifaklar yerel seçimlerde de devam etmeli mi?” diye sormuş. “İttifaklar devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 44.6’yla ilk sırada geliyor. “Devam etmemeli” diyenlerin oranı ise yüzde 34.4’te kalıyor.

İttifaka destek

Partiler arasında ise yüzde 59.8’le ittifaka en yüksek destek MHP’den geliyor. MHP’yi yüzde 55 oranıyla Saadet Partisi takip ederken, bu oran AK Parti’de de yüzde 53.3’e kadar yükseliyor. İYİ Parti, CHP ve HDP seçmeni ittifaka destek vermiyor. Bu oran İYİ Parti’de yüzde 39.5, CHP’de 38.6, HDP’de ise 23.9 seviyesinde.

Cumhurbaşkanına güven

Daha çok veri paylaştığım için sonuçlara ilişkin değerlendirmelere girmemeye çalışıyorum. Ankette kurumlara güven sıralamasında Cumhurbaşkanlığı yüzde 25.1’le açık ara önde. Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 12’yle TSK, onu yüzde 9.5’le Emniyet takip ediyor. “Hiçbirine güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 30.5’le önemli bir sinyal veriyor.



Araştırmanın Meral Akşener ve Muharrem İnce’yle ilgili bölümünü de paylaşmak istiyorum.

İnce'ye destek

Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı olmasını destekleyenlerin oranı yüzde 47.1 çıkarken, hayır diyenler yüzde 33.6’da kalıyor. İnce’nin CHP Genel Başkanı olmasına yüzde 80.4’le en büyük destek tahmin edileceği gibi CHP’lilerden geliyor. En az desteği ise yüzde 28.8’le AK Partililer veriyor.



“Muharrem İnce CHP’nin Genel Başkanı olduğu takdirde CHP’ye oy verir misiniz?” diye sorulduğunda ise “Oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 30.1 olurken, “Oy vermem” diyenler 43.7’ye çıkıyor. İnce yüzde 89.3’le CHP’lilerden oy alıyor.



“Muharrem İnce yeni bir parti kursa oy verir misiniz?” sorusuna verilen yanıt birçok şeyi aydınlatmaya yetiyor. “Oy veririm” diyenler yüzde 27.7’de kalırken, “Oy vermem” diyenler 56.6’ya çıkıyor. Herkes kendi mahallesinde kalmaya devam ediyor.

Akşener'in dönüşü

Bir veri de Meral Akşener’le ilgili olarak paylaşmak istiyorum.



“Meral Akşener’in istifa edip tekrar İYİ Parti’nin başına dönmesini olumlu buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 17.3 ile en son sırada geliyor. Olumsuz bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 44.5’e ulaşıyor. Olumsuz bulanlarda MHP’liler yüzde 57.7’yle ilk sırada gelirken İYİ Partililerin yüzde 86.4’ü Akşener’in dönüşünü onaylıyor.

Brunson ve af konusu



Türkiye gündemine ilişkin anket olur da Brunson ve af konusu sorulmaz mı? Sorulmuş.



Brunson’ın tutukluluğunu onaylamayanların oranı yüzde 22.8’de kalırken, “tutuklanmalı” diyenler yüzde 65.4’e çıkıyor.



Bir de MHP’nin gündeme getirdiği af konusu var. Kamuoyunun yüzde 43.4’ü affa karşı. Olumlu bulanların oranı ise ancak yüzde 31.6’ya ulaşıyor.



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