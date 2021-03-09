Oprah'ın Prens Harry ve Meghan Markle’la yaptığı söyleşiyi CBS kanalında 17 milyon kişi seyretti

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ABD'de Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’le gerçekleştirdiği söyleşiyi CBS kanalında 17 milyon kişi izledi.

CBS, iki saatlik söyleşinin yayın hakkını Oprah Winfrey'nin prodüksiyon şirketi Harpo'dan satın aldı. ABD'de genelde büyük spor etkinliklerinde görülen 17 milyonluk izleyici için CBS, aynı Super Bowl karşılaşmalarında olduğu gibi yayının reklam aralıklarını da şirketlere sattı.

Bloomberg, ABD televizyonlarında artık bu seviyede reytingin nadir olduğuna dikkat çekerek, 17 milyonluk sayının ABD halkının kraliyet ailesine olan ilgisini gösterdiğini ifade etti.

Söyleşide Harry ve Markle, ailelerinin tabloid gazetelerin kendileriyle ilgili yaptığı olmusuz haberlere karşı yanlarında durmamasını eleştirdi. Çift, aynı zamanda kendilerine bebeklerinin ten rengi ile ilgili ırkçı sorular sorulduğunu ifade etti. Markle, bu süreç içinde intihar etmeyi düşündüğünü ifade etti.

CBS'in açıklamasına göre bu söyleşi, NFL karşılaşmaları sayılmadığı sürece geçen senenin Akademi Ödül Töreni'nden bu yana CBS'te en çok izlenen prime time yayını oldu.