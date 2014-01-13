'Operasyonun nedeni 3. havalimanı; bu Avrupa'yı rahatsız etti'

AKP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendirdi. Çelik, "Operasyonda mallarına tedbir konulmaya çalışılan, yahut bir şekilde bir yerlerle ilişkilendirilen kişilere bakıyorsunuz, istisnasız ya 3. Havaalanı'nı yapacak olan ekip, veya şu anda 3. Köprü'yü yapacak olan ekip. Bu üçüncü havalimanı Avrupa'da birilerini rahatsız etti" dedi

24 TV'de yayınlanan Doğrusu Ne programının konuğu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik oldu. Çelik'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle;

'Seçime beş kala algı operasyonu'

"Ak Parti iktidarı, seçime beş kala, oluşturulan bir algıyla, adeta bir yolsuzlukla anılması istenen bir hükümet olarak lanse edilmeye çalışılıyor."

'Operasyonun zamanı soru işraretlerine neden oldu'

Zaman ayarlı operasyon insanını kafasında birçok soru işaretleri bırakır. Bütün seyircilerimizin huzurunda, bu mübarek kandil gecesinde söylüyorum:

Beyt'ül-mâle kim elini uzatıyorsa, yetimin hakkına kim elini uzatıyorsa, kim kamunun kaynaklarını çar çur ediyorsa, çalıyorsa, rüşvet alıyorsa, rüşvet veriyorsa bu ülkenin kanunlarının, hakimlerinin, savcılarının, polis teşkilatının eli onun yakasında olsun. Ama yolsuzlukla mücadele ederken usulsüzlük yapamazsınız, itibar cellatlığı yapamazsınız. Haysiyet cellatlığı yapamazsınız.

'3. Köprü ve 3. Havalimanı yapan işadamları hedefte'

İkinci operasyon dedikleri operasyona baktım. Mallarına tedbir konulmaya çalışılan, yahut bir şekilde bir yerlerle ilişkilendirilen kişilere bakıyorsunuz, istisnasız ya 3. Havaalanı'nı yapacak olan ekip, veya şu anda 3. Köprü'yü yapacak olan ekip. İkinci dalgada adı geçen kimseler bunlar.

Bu üçüncü havalimanı Avrupa'da birilerini rahatsız etti. Ben öyle komplocu bir adam değilim. Eğer İstanbul'daki dünyanın en büyük havalimanı olan üçüncü havalimanı bittiği zaman Frankfurt'un pabucu dama atılacaksa orada durup düşünmemiz lazım.

Orayı inşa eden işadamları burayı yap-işlet-devret modeliyle aldılar. Şimdi soruyorum, üçüncü havaalanının ihalesi yapılırken devlet bu işadamlarına para mı ödedi? Hayır. Bu işadamları kendi kaynaklarıyla bu havaalanını inşa edecekler. Devlete 22 milyar euro artı KDV para ödeyecekler. Sadece bu 80 milyar TL eder. Aşağı yukarı 10 milyarlık da bir yatırım yapacaklar oraya. Bu parayı kamu bütçesi alacak. Bu insanlar havaalanını yaptıkları zaman, orayı işlettikleri için elbette para kazanacaklar.

'Kılıçdaroğlu o rakamı nerden buldun?'

Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki, 247 katrilyonluk yolsuzluk var. Dedim ki basın toplantısında, "Sayın Kılıçdaroğlu, Allah aşkına, çık kamuoyuna izah et. Bu rakamı nereden buldun? Bu dudak uçuklatır."

Bana Twitter üzerinden cevap veriyor. Diyor ki, "medya yazdı, onlar euro olarak yazdılar, biz Türk Lirası'na çevirdik, bu rakam çıktı."

Medyanın kaynağı siyasetçi olabilir, ama siyasetçinin kaynağı medya olamaz.