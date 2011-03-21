-OPERASYONUN NASIL SONUÇLANACAĞINI BİLMEK ZOR WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Libya'daki askeri operasyonun nasıl sonuçlanacağının "çok belirsiz" olduğunu söyledi. Mullen, CBS televizyonunda katıldığı programda, Libya'ya yönelik hava misyonunun çok açık ve sınırlı bir boyutunun bulunduğunu kaydetti. Operasyonun nasıl sona ereceğinin "çok belirsiz" olduğunu ifade eden Mullen, "Operasyon bir tür çıkmaza girer mi? Libya lideri Muammer Kaddafi bir yere gitmeyecek gibi görünüyor" ifadesi üzerine, bu soruyu kendisinin cevaplandıramayacağını, ancak bunun da olasılık dahilinde olduğunu belirtti. Mullen, "Açıkçası, sonucun nasıl olacağını bilmek zor" dedi. Mullen, NBC televizyonunda da "Operasyonun başarılı olması halinde bile Kaddafi başta kalır mı?" sorusuna, "Bu da olası sonuçlardan biri" yanıtını verdi.