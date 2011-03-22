Operasyonun hedefi Kaddafi mi?

T24- İngiliz basını, NATO'nun Libya operasyonunda hedefin ne olduğunu tartışmaya devam ediyor. Guardian, hedefin Kaddafi olup olmadığı konusunda asker ve hükümet arasında anlaşmazlık olduğunu belirtirken Financial Times, "hedefin Kaddafi'nin halkına zarar vermesini önlemek olduğunu, baskıcı rejimini değiştirmeye çalışmak olmadığını" öne sürüyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Guardian Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de, Kaddafi'nin hedef olup olmadığı, Birleşmiş Milletler kararının buna izin verip vermediği konusunda hükümet ile askerler arasında fikir ayrılığı yaşandığını aktarıyor.

Buna göre İngiltere Başbakanı David Cameron Kaddafi'nin meşru bir hedef olduğunu ima ederken, Genelkurmay Başkanı Sir David Richards buna şiddetle karşı çıkıyor. Gazete benzer bir fikir ayrılığının Başkan Barack Obama ile Savunma Bakanlığı arasında görüldüğünü belirtiyor.



"Libya özgürlüğünü kendi kazanmalı"



Konu Financial Times'ın da gündeminde. Gazete başyazısında Kaddafi'nin hedef alınmasına ya da harekatın Libya liderini devirme çabasına dönüşmesine şiddetle karşı çıkıyor. "Libya özgürlüğünü kendi kazanmalı" başlıklı yazıda şu satırlar öne çıkıyor:

"Koalisyon, Birleşmiş Milletler'in kendisine tanıdığı yetkinin sınırlarını unutmamalı. Hedef Kaddafi'nin halkına zarar vermesini önlemek. Baskıcı rejimini değiştirmeye çalışmak değil. Bu görevin sınırlarını rejim değişikliğini de içerecek şekilde genişletmek çekici gelebilir ve bu, Kaddafi'nin devrilmesinin, harekatı kısa sürede sonlandırmanın en iyi yolu olduğu savıyla desteklenebilir. Bu görüşe göre, Libya halkı o aşamadan sonra özgürlüğe yürüyüşünü rahatça sürdürürken, koalisyon güçleri de evlerine döner."

"Ancak ne kadar çekici gelse de bu fikirden uzak durulmalıdır. Zira koalisyonun en değerli silahı, Birleşmiş Milletler'den aldığı yetkinin yanı sıra Arap Birliği'nden aldığı destektir. Bu destek neticesinde uçuşa yasak bölge uygulamasına Arap ülkelerinin de doğrudan dahil olması, mümkün olduğu kadar şiddetle tercih edilecek bir durumdur. Böylece Kaddafi, harekatı Müslümanlara yönelik emperyalist bir saldırı olarak gösterme şansını da kaybeder. Ancak Batılı güçler Kaddafi'yi devirme peşine düşerse Arapların bu desteği hayata geçemez."