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Dünya
Deutsche Welle

Operasyonun ardından diplomatik girişim

ABD, Fransa ve İngiltere, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sundu.

15 Nisan 2018 17:52

ABD, Fransa ve İngiltere Cumartesi günü Suriye'ye yönelik düzenledikleri ortak operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının araştırılması için yeni bir karar tasarısı sundu.

Tasarıda, Şam yakınlarındaki Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi çağrısı yinelenirken; insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması, ateşkesin yürürlüğe sokulması ve Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması taleplerine yer verildi.

Tasarıda, kimyasal saldırı iddialarıyla ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin de tespit edilmesi talep ediliyor.

Girişim, Suriye'ye yönelik hava saldırısının ardından bu üç ülkenin diplomatik sürece geri dönme isteğinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Tasarıda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden de Suriye'nin kimyasal silah stoklarıyla ilgili bilgileri tam olarak paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili değerlendirmesini 30 gün içinde sunması isteniyor.

"Rejim karşıtı güçler Doğu Guta'dan ayrıldı"

Suriye ordusu rejim karşıtı güçlerin yaklaşık iki aydır devam eden kuşatmanın ardından Doğu Guta'dan ayrıldığını duyurdu. Açıklama ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği ortak operasyondan sadece birkaç saat sonra geldi.

Bir ordu yetkilisi Suriye resmi haber ajansı SANA'ya "Tüm teröristler Doğu Guta'daki son kaleleri olan Duma'dan ayrıldı" açıklamasını yaptı. Devlet televizyonuna konuşan bir ordu sözcüsü de "Şam'ın kırsal kesininde bulunan Doğu Guta'daki bölgeler tamamen terörizmden temizlendi" dedi.

AFP/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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