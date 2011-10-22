Operasyonlarda 50'yi aşkın PKK'lı öldürüldüğü iddia edildi

T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen saldırısı sonrası yurt içinde ve yurt dışında başlatılan operasyonlarda 50'yi aşkın PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi.





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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 22 taburla 5 bölgede başlattığı hava destekli operasyonu, en fazla şehit verilen Keklikkaya üs bölgesinin de bulunduğu Kazan Vadisi’nde yoğunlaştı.



Heronların tespit ettiği bölgelere, helikopterlerle özel eğitimli komandolar indirildi. Irak sınırın sıfır noktasında bulunan bu bölgede PKK’lılarla sağlanan sıcak temaslarda ilk gün 20’nin üzerinde, daha sonraki çatışmalarda da 30’den fazla PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi. Böylece Kazan Vadisi’ndeki çatışmalarda ölen PKK'lı sayısının 50’nın üzerinde olduğu belirtildi.



Kazan Vadisi'nde sıcak temasın devam ettiği öğrenildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre bu sayı her an artabilir.

Dün gece çatışma yaşandı



Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Çukurca İlçesi'ne yaptığı baskında sonra başlayan operasyonlar hız kazanarak sürüyor.



Çukurca'da dün gece silah ve top sesleri hiç susmazken, askeri hareketlilik hız kazandı. Operasyon bölgesinden de ilk birlikler geri getirilip yerlerine yeni birlikler götürüldü.



Sabah saatlerinden itibaren helikopterler sürekli Kazan Vadisi ve Işıklı bölgesine asker ve mühimmat taşıdı. Bölgeye giden helikopterler Kazan Vadisi üzerinde PKK'lıların saldırısına karşı ısı bombaları attı. Bu arada dün gece Işıklı bölgesinde asker ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandığı ve çatışma yaşandığı belirtildi.



Ölü ya da yaralı konusunda bir bilgi verilmezken, resmi olmayan bilgilere göre operasyonun yoğunlaştığı Kazan Vadisi'nde çok sayıda PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Bu arada 20. Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı'na inen helikopterlerden bazı askerlerin yaralı taşıdığı görülürken, Hakkari Valisi Muammer Türker Kazan Vadisi ve Işıklı Bölgesi'nde çatışmaların sürdüğünü ve arazi aramasının henüz yapılmadığını söyledi.





