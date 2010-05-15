Operasyonlar sürerse Kürt halkı yaşamı cehenme çevirecek

T24- BDP Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, “Bu politikalar sürerse Kürt halkı yemin ediyorum sadece gerilla mücadelesiyle kalmayacak, yaşamı cehenneme çevirecek” dedi. BDP Diyarbakır İl Başkanı Nijad Yaruk da, “Kürtler, eski Kürtler değil. Diz çöktürmeye çalıştığınız bu halkın önünde diz çökeceğiniz günler yakındır” diye konuştu.



Diyarbakır’da dün BDP İl Başkanlığı’nca operasyonların durdurulması, yeni anayasa paketine karşı durulması ve İran’da PKK’nın bu ülkedeki uzantısı PJAK’a üye 5 kişinin idam edilmesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. 20 bin kişinin katıldığı yürüşün bittiği Koşuyolu Parkı’nda BDP’liler özetle şöyle konuştu:



Yaruk: Çözüm için ilk etapta operasyonların durması, iç savaşı körüklemek isteyenlerin açığa çıkarılması gerekiyor. Kürtler artık eski Kürtler değil. Diz çöktürmeye çalıştığınız bu halkın önünde diz çökeceğiniz günler çok yakındır.





‘Kardeşliğinizi istemiyoruz’





BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik: Yine bahar geldi, savaş kızıştı, operasyonlar arttı. Tankları, uçakları helikopterleri Kürdistan topraklarına çıkıyor. Bizler bunu durduracağız, onurlu bir barış getireceğiz. Sizin kardeşliğinizi istemiyoruz. Osmanlı padişahlarının hangi açıdan çocuklarını öldürdüklerini, kardeşlerini zindanlara attıklarını, kardeşlerini nasıl zehirleyip öldürdüklerini biliyoruz. Tarih boyunca hep Kürtleri kandırmak istediler. Ancak Kürt uyanıktır artık. Kürtler artık sizi izlemez. Bizler milyonlarla varız, örgütlerimiz var, bizi kimse artık kandıramaz.

Karabaş: Ankara başta olmak üzere Türkiye’ye destek veren ABD ve diğer destekçi ülkelere çağrı yapıyorum: 90 yıldır süren inkara, 30 yıldır süren savaşa katliama boyun eğmeyen, bedel ödeyen Kürt halkı eğer bu politikayı, savaşı sürdürürseniz iddia ediyorum, yemin ediyorum Kürt halkı yaşamı cehenneme çevirecek. Kürt halkı Ortadoğu’da yaşamı kilitleyecek.

Ama, artık Kürt halkının verdiği mücadelede kahramanca yıllardır bedelini veren gerillayla sınırlı olmayacak. Kürt halkı milyonlarla kentleri, yolları, caddeleri, yaşamı tıkayacak. Türk halkının da düne kadar ‘oğlu devlet için öldü feda olsun’ diyen anne babaların da savaşa artık tahammülü yok. Artık hükümetin bakanları ve göreceksiniz yarın öbür gün generaller, Türk askerinin o Türk gençlerinin cenazesine gidemeyecek. Türk ve Kürt halkı başta barış anneleri olmak üzere milyonlarla bu savaşa karşı direnen demokratik etkinliklerle yaşamı kilitleyen bir tavrı geliştirmemiz gerekiyor. Tarihin çarkını hiç kimse geriye çeviremez artık.





‘Büyük katliamlar olabilir’





Fırat Haber Ajansı’na göre, Abdullah Öcalan da avukatları ile yaptığı haftalık görüşmesinde, kendisi ile görüşülmemesi halinde 31 Mayıs’tan sonra aradan çekileceğini söyledi. Öcalan, “Orta yoğunlukta bir savaştan bahsediliyor. Bu dağda olmaz, şehirlerde de bunun etkisi çok büyük olur. Şehirlerdeki serhildanlar kent isyanlarına dönüşebilir. Her şehirde büyük katliamlar da gelişebilir. Halkımız bunu bilmeli ve tedbirini almalıdır” dedi.

Yürüyüşte olaylar çıktı





BDP’nin Hakkâri’de düzenlediği ‘Demokratik özgür toplum yaratalım. Tecavüz kültürünü aşalım’ yürüyüşünden sonra olaylar çıktı. Bir grup, kent merkezindeki Atatürk Anıtı’nı taşlamak istedi. Grup, MOBESE kameraları ve jandarma lojmanlarına da taş atmaya başlayınca polis göz yaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak müdahale etti.