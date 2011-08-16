'Operasyonlar durmazsa konuşacak bir şey kalmaz'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sivil kayıplara yolaçan operasyonların kabul edilemez olduğunu söyledi ve Suriye yönetimine şöyle seslendi: “Operasyonları derhal durdurun. Durmazsa konuşacak bir şey kalmaz.”





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün Ak Parti MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada Lazkiye’deki operasyonların kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye açısından sözün bittiği mesajını verdi. Davutoğlu, “Suriye yönetimine sesleniyorum. Operasyonları derhal durdurun. Durmazsa konuşacak bir şey kalmaz” dedi.



Davutoğlu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Geçen hafta 6,5 saatlik Şam ziyaretim sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad’la Suriye’deki gelişmeleri kapsamlı görüşme imkanı bulduk. Görüşme sırasında çok net iki talep ilettik. Birincisi, operasyonlar dursun ve ordu şehirlerden çekilsindi. İkincisi de Suriye halkının haklı taleplerinin karşılanmasıydı.

Her düzeyde temastayız



Türkiye Suriye’de operasyonların devam etmesi için bir süre tanımamıştı. Türkiye hiçbir zaman masum sivilleri öldürecek operasyonlara yeşil ışık yakmamıştır. Perşembe akşamından başlamak üzere operasyonlar yaygınlaştırılmıştır. Biz şu ana kadar her düzeyde temaslarda bulunduk; taleplerimizi tekrarladık. Yaşanan olaylar mazur veya Suriye’nin iç işi olarak görülemez. Biz bugün Suriye yönetimine bir kez daha seslenmek istiyoruz. Şehirlerde yoğunlaşan bu operasyonlar durdurulmalıdır. Askerler çekilmeli, hayat normala dönmelidir. Operasyonlar durmazsa atılacak adımlar konusunda konuşacak birşey kalmaz. Suriye halkına da mesajımız; haklı talepleri gerçekleşene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz. Bölgesel olarak çabalarımız sürüyor; sürmeye de devam edecek. Dileriz operasyonlar bir an önce durur ve halkın taleplerini karşılayacak bir süreç başlar. Nihai sözümüz budur.”







Davutoğlu, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü.

ABD: Bizim için sürpriz olmadı



ABD’den, Davutoğlu’nun Esad Yönetimi’ne yönelik sert sözleriyle ilgili, “Sürpriz olmadı” yorumu geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, “Davutoğlu’nun Şam ziyaretinden sonra gördüğümüz, şiddetin artması oldu. O yüzden Türklerin sabrının taşması bizim için sürpriz olmadı. Bizim şu andaki durumumuzla da bire bir örtüşüyor” diye konuştu. Nuland, Türkiye’nin askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili de “Bu Türkiye’nin alacağı bir karar” dedi.