Operasyonlar Almanya'da protesto edildi



Almanya’da faaliyet gösteren Kürt dernekleri tarafından Düsseldorf'ta organize edilen gösteri öncesinde kent içinde bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları taşındı. Polisin verdiği bilgilere göre 15 bin kişinin katıldığı gösteride olay yaşanmadı.

Gösteride Türkiye'de hükümetin güneydoğuda düzenlediği askeri operasyonlar protesto edildi. Yapılan konuşmalarda askeri operasyonlar nedeniyle her gün çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, 200 bin kişinin yerinden yurdundan olduğu, birçok yerde su, elektirik ve telefon bağlantılarının kesildiği ifade edildi.

Avrupa Birliği de protesto edildi

Sığınmacı akınını durdurmak için Türkiye hükümeti ile anlaşma imzalayan Almanya ve Avrupa Birliği de göstericiler tarafından protesto edildi. Avrupa Birliği’nin “sığınmacı krizinin en büyük mimarlarından biri olan bir ülkeyle anlaşma yaptığı” belirtildi. Türkiye’nin sığınmacıları durdurması karşılığında AB’nin de Kürtlere yönelik şiddete ses çıkarmadığı ifade edildi. Gösteride ayrıca PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkartılması da talep edildi.

Noelin ikinci gününe denk gelen gösterinin düzenlendiği yerde bir ağaca ilginç bir pankart asıldı. Pankartın üzerinde “Merhaba Kürtler, hoş geldiniz ama bugün burada gösteri yapmanızı nezaketsiz ve saygısızca buluyoruz -Witzke Ailesi” yazısı yer aldı.