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Operasyondan yaklaşık 1 saat sonra çekildiler!

Pakistanlı bir güvenlik görevlisi tarafından çekilen görüntüler basına yansıdı.

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü 'Geronimo' operasyonundan yaklaşık 1 saat sonra, Pakistanlı bir güvenlik görevlisi tarafından çekilen görüntüler basına yansıdı.

Tüm dünyanın konuştuğu ‘Geronimo’ operasyonundan yaklaşık 1 saat sonra, Usame Bin Ladin'in villasında çekilen görüntüler ilk kez basına yansıdı. 



Pakistanlı bir güvenlik görevlisi tarafından REUTERS haber ajansına satılan görüntüler arasında, mekanik arıza yüzünden düştüğü belirtilen ABD helikopteri yer aldı. 

Ayrıca görüntülerde, Bin Ladin'le birlikte villada bulunan 3 militanın fotoğrafı da bulunuyor. 

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, Usame Bin Ladin'in ölü fotoğrafını kamuoyu ile paylaşmama kararı aldı. 

CBS televizyonunun açıklamasına göre Obama, bu televizyonun 60 dakika programına yaptığı ve pazar günü yayımlanacak olan açıklamasında, fotoğrafların yayımlanmasını reddettiğini belirtti. 

Beyaz Saray’dan da, Obama'nın, Bin Ladin'in fotoğraflarını, ‘ulusal güvenlik riski’ teşkil edebileceği gerekçesiyle yayınlamayı reddettiğini duyurdu. 

Açıklamayı yapan sözcü Jay Carney, Obama'nın programda, "Bin Ladin'in öldüğü konusunda şüphe olmadığını, dünya üzerinde Bin Ladin'in bir daha görülmeyeceğini" belirttiğini de aktardı.



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