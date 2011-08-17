-Operasyondan önce elektriği kestiler BEYRUT (A.A) - 17.08.2011 - Suriye'de askerlerin, dün geceyarısı Şam'ın bir semtinde elektriği kestikten sonra onlarca kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Haklarını Gözleme örgütü, baskının sabah erken saatlerde Kürtlerin yaşadığı Rukneddin semtinde yapıldığını belirtti. Örgüt, kuzeybatıdaki İdlib'de de balkonda duran bir kişinin bir kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay sırasında askerlerin bölgede operasyon yaptıkları kaydedildi.