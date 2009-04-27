Operasyonda yeni iddia

Bostancı’da yapılan operasyonunun, Poyrazköy'de kazılarda bulunan el bombalarından yola çıkılarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.



İstanbul Bostancı'da yapılan operasyonun, Beykoz Poyrazköy'de kazılarda bulunan el bombalarından yola çıkılarak gerçekleştirilen araştırma sonucu yapıldığı iddia edildi.



Aktifhaber sitesinin haberine göre, İSTEK Vakfı'na ait arazide bulunan silahlarla ilgili soruşturmayı yürüten savcılar, Bostancı'da bu sabaha karşı basılan örgüt evinin adresini belirledi.



İddia, çatışmada kullanılan silahların da Poyrazköy'deki kazıda ele geçen silahlarla ilişkili.



Bir başka iddiaya göre ise hücre evinde sıkıştırılan Orhan Yılmazkaya, halen Devrimci Karargah Örgütü'nün liderliğini yapıyor. Yılmazkaya, Ergenekon davasında adı geçen dört isimle telefon görüşmesi yaparken teknik takibe yakalandı. Bu isimlerden biri de Ümraniye'deki el bombaları ile ilgili kişilerden Muzaffer Tekin ...



Örgütün hedeflerini gizli tanık anlattı



Devrimci Karargah adlı örgüte ilişkin, AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırı soruşturmasında dinlenen iki gizli tanığın çarpıcı beyanlarda bulunduğu ortaya çıktı.



Soruşturmada ifadesi alınan gizli tanıklar Devrimci Karargah Terör Örgütü’nün aldığı karar doğrultusunda “Dağda asker öldürmekle bir yere varılamayacağı, Güngören eylemi benzeri şehirlerde kanlı eylemler gerçekleştirerek kamuoyu oluşturma" şeklinde hedeflerinin olduğunu öne sürüyor.



Soruşturmada dinlenen gizli tanıklar, “Şiddet eylemlerinde bulunan Hizbullah, PKK, DHKP/C, MLKP gibi terör örgütlerinin Ergenekon bağlantıları ortaya çıktı. Terör örgütlerinden kopmalar yaşanıyor. Teröre bulaşmış kitleler kendi içlerinde sorgulamalara başladılar. Bütün bu kaçışları yeni ve adı kirlenmemiş bir örgüt etrafında toparlamak ve ülkemizde akan kanı devam ettirmek için Devrimci Karargah diye bir örgüt çıkarılmıştır" dediği belirtildi.

