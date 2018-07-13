Operasyonda yeni detaylar: Adnan Oktar grubunda yükselen kadınlar 'imam bacı' oluyor, iki estetikçide operasyon görerek ekrana çıkıyordu

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' ismiyle bilinen Adnan Oktar ve takipçilerine yönelik, örgüt kurma, casusluk, cinsel istismar ve şantaj gibi 30 ayrı suçlamayla başlatılan operasyona ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri dün sabah saatlerinde hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 105'i kadın 179 kişiyi gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

6 Babuna gözaltında

Oktar'a yönelik yapılan operasyon kapsamında Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ferhunde Eda Babuna, Fatma Ceyda Babuna Ertüzün ve Tuğba Babuna ile yeğenleri Alev Babuna'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Tarihi eserler bilirkişiler tarafından incelenecek

Adnan Oktar'ın villalarında, vakıf, dernekleri ve depolarında 6 kamyon dolusu tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin bir kısmı incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri, tarihi eserlerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden gelecek olan uzman bilirkişilerin inceleme yapması bekleniyor.

Villalar kiralık çıktı

Yapılan operasyonda polis ekiplerinin yeni tespit ettiği bazı adreslerde aramaları devam ederken, Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı hiçbir şey olmadığını tespit etti. Kandilli ve Sarıyer'de bulunan villaların ise kiralık olduğu öğrenildi.

‘Kedicik’ olarak bilinen Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı

Mali polis tarafından dün polisten kaçarken Sarıyer'de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında 'Kedicik' olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı. Oktar ve Ürer'in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar'a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca ‘FETÖ’ yöneticiliği suçlamasıyla firari sanık olarak yargılanan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüz yüze görüştüklerini tespit etti.

“Lüks yaşam sevdalısı anneler, kız çocuklarını Oktar'a teslim etti” iddiası

Oktar ve grubuna yapılan operasyonda polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, yaşı küçük 15 çocuğun grupta istismar edildiğini belirledi. İddiaya göre, grupta bulunan 2 annenin kız çocuklarını lüks yaşam ve para hırsı için Adnan Oktar'a teslim ettiği, bu çocukların cinsel istismara uğradığı belirlenirken, Oktar ve annelerin bu yönde telefon görüşmelerinin olduğu ekipler tarafından öne sürüldü.

Yakışıklı erkekler, zengin ve genç iş adamı gibi kullanıyor

Polis ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı çalışmalarda gruba katılan Türkiye'nin ileri gelen üniversitelerinden mezun olan erkeklerin seçilerek lüks yaşam vaadiyle aralarına katılmalarını sağladıkları ortaya çıktı.



İddiaya göre, daha sonrasında aralarına katılan erkekleri kendi belirledikleri bölgelerde bulunan lüks AVM'lerden sorumlu yaptıkları ve kendilerine zengin iş adamı süsü verdikten sonra lüks yaşamlarıyla genç ve güzel kızları kandırarak aralarına kattıkları belirlendi.

'Kedicikler' kendi aralarında 'imam bacı'

'Kedicik' olarak ünlenen kadınların gruba girdiği zaman hiyerarşik olarak yükselip 'İmam Bacı' statüsüne gelebilmeleri için turnike sistemi adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandıkları iddia edildi.

Kedicikler 2 estetikçide operasyon görüyor

Polis ekipleri, Oktar grubuna katılan kadınların grup içinde turnike yönteminden geçtikten sonra 'İmam Bacı' olduğu zaman Oktar'ın bu kadınları anlaşmalı olduğu 2 estetikçiye yolladığı ve vücutlarına çeşitli estetik operasyonlar yaptırıldığı iddia edildi.



Oktar'ın grupta bulunan 'İmam Bacı'larla sadece kendisinin iletişime geçtiği, grup içinde bulunan erkeklerle bile irtibatlarını keserek kadınların grup içindeki görevinin ise ekranlarda gözükerek yeni kişilerin katılımını sağlamak, grubun uluslararası bağlantılarıyla temasa geçmek ve ailelerinin mal varlığını örgüte kazandırmak olduğu ileri sürüldü.

Şarap haram, diğer tüm alkollü içkiler serbest

Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında, Adnan Oktar'ın grupta bulunan kişilere şarabın haram kılındığını ikna ederek, diğer alkol türlerinin tüketilmesine izin verdiği öne sürüldü.

Operasyon sonrası ihbar ve şikayet yağıyor

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyon sonrasında yeni ihbar ve şikayetlerin gelmeye başladığını, yeni ihbar ve şikayetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başlanıldığı ileri sürüldü.



