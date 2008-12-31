Operasyonda ölen 400 kişinin 100'ü sivil

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu sözcüsünce AFP'ye yapılan açıklamaya göre, beş gündür devam eden İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden yaklaşık 400 kişinin dörtte birini siviller oluşturuyor.Gazze'deki hastane kaynaklarına göre, 27 Aralıkta başlayan bombardımanlarda 1900 Filistinli de yaralandı. Ölenlerin en az 42'si çocuk.