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Dünya

Operasyonda ölen 400 kişinin 100'ü sivil

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölenlerin en az yüzde 25'inin sivil olduğu BM tarafından açıklandı

31 Aralık 2008 02:00

İsrail saldırılarında Gazze şeridinde ölenlerin en az yüzde 25'inin sivil olduğu BM tarafından açıklandı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu sözcüsünce AFP'ye yapılan açıklamaya göre, beş gündür devam eden İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden yaklaşık 400 kişinin dörtte birini siviller oluşturuyor.

Gazze'deki hastane kaynaklarına göre, 27 Aralıkta başlayan bombardımanlarda 1900 Filistinli de yaralandı. Ölenlerin en az 42'si çocuk. 

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