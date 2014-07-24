Operasyonda gözaltına alınan polislerin aileleri emniyet önünde iftar açtı

Sahur vakti gözaltına alınan polislerin aileleri, oruçlarını Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde açtı.

Su ve hurma ile iftarlarını açan aileler, çevredeki vatandaşların getirdikleri yiyecekler ile karınlarını doyurdu. Babaları gözaltında olan minik çocuklar da annelerini yalnız bırakmadı.

Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyişlerini sürdüren polis yakınları, yere serdikleri hasırların üzerinde gün boyu Kur’an okudu.

Aileler, iftar vaktinin gelmesiyle oruçlarını beraber açtılar. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını yöneten polis amirleri ve polis memurlarının aileleri, adaletin yerini bulacağını kaydetti. Sorguda olan polislerin suçsuz olduğunu dile getiren aileler, Kadir gecesi yanlarında olamadıkları için üzgün olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan, içerdeki polislerin avukatlarından bir tanesi, polislere kelepçeli şekilde iftar yaptırıldıkları bilgisini vermesi üzerine bazı polis yakınları göz yaşlarına boğuldu. Bir polis yakının da fenalaşması üzerine Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri polis yakınına müdahalede bulundu. Polis ailelerinin bekleyişi sürüyor.