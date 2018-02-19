Operasyonda ele geçen haplarla 'Afrin için' yazdılar

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1850 ecstasy hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sergilenen uyuşturucu haplarla, \'Afrin için\' yazılması dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak çalışmalar yaptığı belirtilerek, \"18 Şubat 2018 tarihinde yapılan çalışmalarda, ilimiz Diyarbakır yolu üzerinde yapılan kontroller esnasında, şüpheli görülen bir araç ekiplerimizce durdurulmuş, araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 1850 adet ecstacy hap ve 4 gram kokain ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak adli tahkikata başlanmıştır\" denildi.

Emniyet Müdürlüğü, ele geçirilen haplar sergilerken, haplarla \'Afrin için\' yazıldığı görüldü.

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