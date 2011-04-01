-OPERASYONA 7 UÇAK VE 6 GEMİYLE KATKI BRÜKSEL (A.A) - 31.03.2011 - NATO, kontrolünü bu sabah tüm unsurlarıyla devraldığı Libya operasyonunu toplam 205 askeri uçak ve 21 askeri gemiyle yürütüyor. NATO, 'Birleşik Koruyucu Operasyonu' adlı Libya operasyonuna katkı yapan ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin 7 savaş uçağı ve 6 gemiyle katıldığı operasyona en büyük katkıyı 90 uçak ve 1 gemiyle ABD yapıyor. NATO operasyonuna Türkiye dışında Fransa 33 uçak ve 1 gemi, İngiltere 17 uçak ve 2 gemi, İtalya 16 uçak ve 4 gemi ve Kanada 11 uçak ve 1 gemiyle önemli katkı sağlıyor. Operasyona aktif katılan diğer ülkelerden Hollanda 7 uçak ve 1 gemi, İspanya 6 uçak ve 2 gemi, Belçika ve Norveç 6'şar uçak, Danimarka 4 uçak, Yunanistan 2 uçak ve 1 gemi, Bulgaristan ve Romanya 1'er gemi gönderdi. NATO, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun olarak Libya'ya silah ambargosu ve uçuş yasağıyla sivillerin korunmasını hedefleyen operasyona önümüzdeki günlerde özellikle Arap ülkelerinden katılım bekliyor.