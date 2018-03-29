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OPERASYON YAPILAN BİRLİK BERABERLİK ÇİFTLİĞİ'NİN SAHİBİ : BEN DE ÇİFTLİK MAĞDURUYUM 

  Haber: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan Erden de benzer sistemin mağduru olduğ

29 Mart 2018 14:07


 
Haber: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA
Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen \'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi\'nin sahibi Serkan Erden de benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, \"Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem\" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı.

Görüntü Dökümü:
-Çiftlikten görüntü
-Erden\'in açıklaması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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