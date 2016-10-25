Operasyon üç koldan devam ediyor; Musullular, Suriye'ye doğru kaçıyor

IŞİD Şengal, Dakuk ve Rutba’da eylem düzenledi. Peşmerge, Başika’yı kuşatarak temizlik yapıyor. Irak ordusu ise Bartilla’da. Koalisyon güçleri tarafından üç koldan devam eden operasyonda Musullular kentin batı kapısından Irak’ın Suriye sınırındaki Rajam el Saliba bölgesine doğru göç ediyor.

Bölgeden bildiren Cumhuriyet muhabiri Mahmut Oral'ın izlenim haberi şöyle:

Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin, ABD öncülüğündeki uluslararası Koalisyon'un desteğiyle Musul’u 2.5 yıldır süren IŞİD işgalinden kurtarma operasyonu sürüyor. Başika’yı çembere alan Peşmerge, Başika çevresinde IŞİD’den aldığı 9 köyde dün mayın ve patlayıcı araması yaptı. Irak ordusu ise Bartilla’da operasyonlarını sürdürüyor. Musul operasyonunda sıkışan IŞİD, Şengal, Dakuk ve Rutba’da saldırılar düzenledi.

Navaran ve Başika cepheleri birleşirken, geniş bir bölgede kontrol sağlayan peşmerge, Musul kent merkezine 9 kilometre mesafede konuşlandı. Navaran cephesindeki peşmerge güçleri operasyondaki önceliklerinin sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi olduğunu söyledi. Rudaw’a konuşan 65 yaşındaki gönüllü peşmerge İbrahim Mahmud, “Amacımız halkı korumak. Tek bir çocuk dahi ölsün istemiyoruz. Kendi çocuklarımızı, torunlarımızı nasıl koruyup kolluyorsak, aynı şekilde bu kafirlerin zulmü altındaki insanları da kurtarıp koruyacağız” dedi. Irak Ordusu’nun ise Bartilla ve çevresinde Musul’a yönelik operasyonunu sürdürdüğü belirtildi.

Şengal’e saldırdı

Musul operasyonuyla sıkışan IŞİD operasyonu yavaşlatmak için saldırılarını sürdürüyor. IŞİD, dün sabaha karşı bir kez daha Şengal’e saldırdı. Sabah saat 04.00 sıralarında Tıl Qasab, Rambosi, Kızıl Kent ve Solaq köyleri ile Şengal Çimento Fabrikası tarafından saldırıya geçen IŞİD militanları ile peşmergeler arasında yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. IŞİD saldırısı püskürtülürken, 15 IŞİD militanının öldürüldüğü, IŞİD’e ait 7 bombalı aracın 6’sının peşmerge güçleri, 1’nin koalisyon uçakları tarafından vurularak imha edildiği ifade edildi. Rudaw’a konuşan peşmerge komutanı Süleyman Helo Girani, Şengal’in batı yönünden peşmerge mevzilerine büyük bir saldırı düzenlendiğini, çatışmaların yaklaşık 2 saat sürdüğünü, peşmergeden can kaybı veya yaralanan olmadığını kaydetti. Şengal, 3 Ağustos 2014’te IŞİD’in eline geçmiş, yaklaşık 400 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı. IŞİD, binlerce Ezidi’yi kaçırmış ve katletmişti. Kent, 12 Kasım 2015’te peşmerge tarafından kurtarılmıştı.

Ortak operasyon

IŞİD önceki gece saat 01.00 sıralarında da Dakuk sınırında polise saldırı düzenledi. 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı. Rudaw’a konuşan K erkük İlçeler ve Nahiyler Polis Müdürü Tuğgeneral Serhad Kadir, çatışma üzerine bölgede başlatılan operasyonda bir köyde 2 IŞİD üyesi ile 13 IŞİD yanlısının gözaltına alındığını belirtti. Operasyonun Peşmerge Güçleri ile Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin desteğiyle yapıldığını belirten Kerkük Polis Müdürü, bundan sonra işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Rutba’da çatışma

IŞİD’in 3 koldan saldırdığı Anbar kentine bağlı Rutba ilçesinde ise çatışmalar sürüyor. Bazı kaynaklar IŞİD’in şehrin bazı mahallerini ele geçirdiğini idddia ederken IŞİD’in kent merkezini de kontrol altına aldığı ileri sürüldü. IŞİD’in kentte 5 kişiyi katlettiği belirtildi. Rutba’daki son durum için net bir bilgi yok.

Göç de çare değil

IŞİD zulmü altında yaşayan Iraklıların, Irak’ın Suriye sınırındaki Rajam el Saliba bölgesine kaçışı sürüyor. Sınırın öteki tarafında, sığınmacı kampının bulunduğu el Hol bölgesine yığınak yapan YPG, sivillerin arasına karışan IŞİD militanlarının bölgeye girişini engellemeye çalışırken, yüzlerce Iraklının geçişine de izin verilmiyor. Ancak Irak tarafındaki yüzlerce sığınmacı ateş hattında. 30’lu yaşlarında ismini vermek istemeyen bir Iraklı AFP’ye “Buraya bir havan mermisi düştü ve Iraklı bir aile yaralandı. Gece gündüz çatışmalar var. Hayatımız tehlikede” dedi. Nawal adlı bir diğer Iraklı “Soğuk ve açlık burada bizi öldürecek. Geceleri çok soğuk. Ellerimizi toprak altına sokup ısınmaya çalışıyoruz” diye konuştu.