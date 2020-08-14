Operasyon sırasında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Esenyurt’ta 9 Mayıs’ta bir adrese düzenlenen operasyonda kaçan şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, yaklaşık 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı paylaştı. Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul-Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Hasan Çetinkol, 9 Mayıs günü Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir adrese ihbarı üzerine intikal etmiş, kaçan şahısları yakalama çalışmaları esnasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 13 Ağustos günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan Çetinkol'un salgın günlerinde bir ailenin çocuğuna emzik aldığı anların videosunu paylaşarak, şehit polisin ailesine taziye dileklerinde bulundu. Vali Yerlikaya şu ifadeleri paylaştı: “Polis Memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz,tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ailemiz,Emniyetimiz ve Milletimizin başı sağ olsun. Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız. Polisimizin Şefkat Yüzüsün. Ruhun şad olsun