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OPERASYON PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 17:15

-OPERASYON PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik düzenlenen operasyonları protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptıktan sonra Taksim Meydanı'na yürüyen ve burada bir lokantaya taş atan gruba polis müdahale etti. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve ''Toplumsal Özgürlük Platformu'' üyesi grup, sabah saatlerinde bazı illerde düzenlenen operasyon kapsamında SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan ve bazı parti yöneticilerinin gözaltına alındığı iddiasıyla basın açıklaması yaptı. Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak Taksim Meydanı'na doğru yürüdü. Bu sırada, İstiklal Caddesi'ndeki bir iş hanının üst katlarındaki bazı vatandaşlar gruba tepki gösterdi. Gruptaki bazı kişiler de iş hanının girişindeki lokantaya taş atarak karşılık verdi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği grup dağıldı.

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