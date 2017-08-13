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Operasyon düzenleyen pilotlar bombaların üzerine Eren Bülbül'ün adını yazdı

"İyi ki Varsın Eren Bülbül"

13 Ağustos 2017 17:59

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün yapılan operasyonda kullanılan bombaların üzerine, PKK'lılar tarafından önceki gün Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının yazılması dikkat çekti.

Trabzon’un Maçka ilçesinde önceki gün güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden, ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajını paylaşmıştı. Eren'in şehit haberinin gelmesinin ardından sosyal medyada on binlerce kişi, ‘Eren iyi ki varsın’ mesajını yazmıştı.

Haber7'nin haberine göre, operasyonda kullanılan mühimmata ait fotoğraflar, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bombaların üzerinde, "İyi ki Varsın Eren Bülbül" yazdığı görüldü.
 

 

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