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Operasyon dönüşü kaza: 9 asker yaralı

Iğdır’ın kırsalında operasyondan dönen bir askeri araç takla attı. Kazada 2'si uzman çavuş olmak üzere 9 asker yaralandı.

05 Aralık 2008 02:00

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi yakınlarındaki Üçkaya kırsalında operasyondan dönen bir askeri araç takla attı. Kazada 2'si uzman çavuş olmak üzere 9 asker yaralandı.

Kaza bugün saat 15.30’da ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Üçkaya Köyü yakınında meydana geldi. Konvoy halinde Tuzluça ilçesine dönmekte olan askeri araçlardan biri virajı alamayarak takla attı. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan askeri araçta bulunan 2'si uzman çavuş, diğerleri er olmak üzere 9 asker yaralandı. Tuzluca Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

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