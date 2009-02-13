Operasyon başladı!..

Fenerbahçe’de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Yönetim Kurulu, başarısızlığın nedenlerini ortaya çıkarmak için Samandıra Tesisleri’nde yoğun bir çalışmaya girişti.
Aziz Yıldırım, Ali Şen ile buluştuGüiza'dan örnek davranış
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin gruplar halinde futbolcuları terapiye aldıkları öğrenildi. Yapılan görüşmelerde oyunculardan bir an önce toparlanmalarını isteyen yöneticilerin, ayrıca takıma güven aşıladıkları ve “Biz hepinizin gücünü ve kalitesini iyi biliyoruz. Sizlerle daha bir sezon önce neler başardığımızı unutmadık. Avrupa’nın birçok devini yine siz dize getirdiniz.
Yönetim olarak daima arkanızdayız. Bu durumu da atlatacak potansiyel hepinizde var. Yeter ki maçlara biraz daha motiveli çıkın. Başarabileceğinize inanın. Daha kaybedilmiş bir şey yok. İyi bir seri yakalarsak yeniden zirveye ortak olabiliriz” dedikleri öğrenildi. Tedbir alındı
Milliyet gazetesinin haberine göre; yöneticileri bu toplantılarda korkutan en önemli şeyin ise bazı oyunculardaki doymuşluğun olduğu öğrenildi. Özellikle Fenerbahçe’nin tarihteki en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2002 sezonundaki ruh halinin takımı yavaş yavaş etkisi altına aldığını gören ve oyuncularda bir bezginlik sezen Başkan Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının bu olumsuz havayı dağıtmak için de tedbirler almaya başladıkları bildirildi.
Bu arada Başkan Aziz Yıldırım’ın önceki gün düzenlediği basın toplantısında kongrede yeniden aday olacağına yönelik sinyaller vermesinin de futbolcuları bir hayli rahatlattığı öğrenildi. Takımda uzun zamandır Yıldırım’ın durumunun endişe yarattığı ve akılların kongreye kaydığı bildirildi. Başkanı büyük bir güvence olarak gören oyuncuların son gelişmelerden sonra iyice morallendiği de ifade edildi. Aragones ile de görüşüldü
Yöneticilerin son dönemlerde yaşanan Semih - Aragones krizine de el koydukları belirtildi. İspanyol hocanın milli oyuncuya karşı kesinlikle bir tavır takınmadığı, sadece yaşadığı ağır sakatlık yüzünden henüz tam hazır görmediği için oynatmadığı kaydedildi. Başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerin dün Samandıra’da Aragones ile de baş başa görüştüğü ve takımı masaya yatırdığı öğrenildi.