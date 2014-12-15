Operasyon Alman basınında



Haber dergisi Spiegel, operasyona ve sonrasındaki gelişmelere geniş yer veriyor. Derginin başlıklarından ilki; ‘Ülke genelinde operasyon' Türk polisi Gülen taraftarlarına karşı harekete geçti' Polis, Erdoğan'ın rakibi olarak bilinen Gülen'in taraftarlarına operasyon düzenledi ve çok sayıda gözaltı var deniyor. Polisin, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesine operasyon düzenlediği belirtiliyor. Erdoğan'ın operasyondan iki gün önce zaten Gülen taraftarlarına karşı harekete geçileceğini açıkladığı hatırlatılıyor. Ayrıca yine Gülen'e yakınlığıyla bilinen bir televizyona da operasyon düzenlendiği, operasyonun 13 kenti kapsadığı bilgisi veriliyor.

Der Spiegel konuya dair bir diğer haberinde de Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki operasyona yönelik eleştirisine yer veriyor. ‘AB gazetecilerin gözaltına alınmalarını eleştiridi' başlığıyla, Türk polisinin hükümet karşıtları ve gazetecilere karşı geniş çaplı bir operasyon düzenlediği aktarılıyor. Haberde, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın, Türkiye'deki operasyona yönelik eleştirilerine yer veriliyor. Spiegel, AB yetkililerinin gazetecilerin gözaltına alınmalarının, basın özgürlüğüyle bağdaşmadığı açıklamasını aktarıyor.

'Herkes hareketinin bedelini ödeyecek'

Haber dergisi Focus, Erdoğan'ın ‘Herkes hareketinin bedelini ödeyecek' sözünü başlığına taşıyor ve operasyonları Erdoğan'ın karşıtlarına darbesi olarak nitelendiriyor. Focus, Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alındığı görüntüye yer vererek, Fethullah Gülen'in Süddeutsche Zeitung’a verdiği demeçte ‘cadı avı' başlatılacağını belirttiğini hatırlatıyor ve şimdi polisin çok sayıda hükümet karşıtını gözaltına aldığını yazıyor.Türkiye'de basına ‘kara Pazar' olarak geçen operasyonun, muhalefet tarafından darbe olarak değerlendirildiği de aktarılıyor.

Alman basınında, Cumartesi günü Süddeutsche Zeitung’da Fethullah Gülen ile yapılan röportajın yankıları sürüyor. Gazete, ‘Gülen, Türkiye'deki cadı avını eleştiriyor' başlığıyla yayımlanan röportajda, 'Erdoğan’ın yolsuzluk skandalından bir yıl sonra konumunu daha da güçlendirmiş olduğuna dikkat çekiliyor ve Gülen röportajından satırlar aktarıyor. Gülen'in röportajda 'Erdoğan'ın Türkiye'yi tek adam devletine' dönüştürmeye çalıştığını, ülkenin askeri boyunduruktan çıkarılmasının ardından bu kez de bir partinin boyunduruğu altına alındığına dikkat çektiği aktarılıyor.

'Türk gazeteciler korkutulmaya alışıklar ama...'

Tagesspiegel gazeteside ise ‘Recep Tayyip Erdoğan gazetecileri gözaltına aldırdı' başlığını kullanıyor ve ‘Türk gazeteciler korkutulmaya alışıklar ancak İstanbul'da olanlar Türk medyası için bile bir ilkti. Polis bir gazeteye baskın yaparak, genel yayın yönetmenini gözaltına aldı.' ifadeleri kullanılıyor. Gazete, Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunun odakta olduğu operasyonun ayrıntılarını aktararak, gözaltıların arkasında da yolsuzluk skandalında ana suçlular hakkındaki soruşturmayı kapatan hakim olduğuna yer veriyor. Erdoğan'ın her geçen gün kendisini eleştirenlere daha sert çıkmaya başladığına dikkat çekiliyor.

Die Zeit gazetesi, ‘AB hükümet karşıtlarının gözaltına alınmalarını eleştiriyor' başlıklı haberinde, okuyucularına Türkiye'deki operasyonu ve AB'nin bu operasyona yönelik tutumunu aktarıyor. Gazete, Türk polisinin 13 kentte operasyon düzenlediğini ve en az 25 kişiyi gözaltına aldığını yazıyor ve AB'nin operasyona dair eleştirilerine yer veriyor. Die Zeit, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin 'yayın kuruluşlarına düzenlenen operasyonun, basın özgürlüğüyle bağdaşmadığını' belirttiği açıklamasına yer veriyor. Erdoğan'ın operasyon öncesi ‘inlerine gireceğiz' ifadesini de aktaran gazete, okuyucularına oprerasyona yönelik uyarının ve 150 kişilik bir gözaltı listesi olduğunun, Fuat Avni isimli Twitter hesabı tarafından açıklandığı bilgisini veriyor.

'AB değer ve standartlarına ters'

Alman televizyon kanalı ARD, operasyonu AB'nin açıklamaları ve Türkiye'nin AB adaylığı üzerinden değerlendiriyor. AB'nin, gazeteciler ve hükümeti eleştirenlere yönelik yapılan operasyonun basın özgürlüğü ile bağdaşmadığı, Avrupa değer ve standartlarına uymadığı yönündeki açıklamasına dikkat çekiliyor. AB'nin açıklamasında tüm aday ülkeler için, AB üyeliğine gidecek tüm adımların, hukuk devleti ve temel haklara saygıya bağlı olduğu vurgusu yapıldığı belirtiliyor. AB Dışişleri ve Avrupa bakanlarının salı günü yapacakları toplantıda AB genişleme politikasının yanısıra ve Türkiye ile ilişkileri de masaya yatıracakları kaydediliyor.